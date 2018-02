Na okraji Jihlavy vzniká nové sídliště, zapomnělo se však na chodník

Projekt výstavby dvaadvaceti řadových rodinných domů, z nichž je už patnáct prodaných a dva zamluvené, má navíc svoje zastánce i odpůrce. A to jak mezi politiky, tak i mezi diskutujícími na sociálních sítích.

Nadšený z něj příliš není náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Nicméně si dobře uvědomuje, že jde o developerský projekt v souladu s územním plánem. Náměstkem se stal v době, kdy už se stavělo.

„Dokážu si představit jiné plochy, které by měly být zastavěny dříve než takové výběžky za Jihlavu. Vzniká tam takové ‚slepé střevo‘, které bude mít problémy s napojením na pěší komunikace,“ uvedl Popelka.

V tom s náměstkem souhlasí architekt a opoziční zastupitel David Beke (ODS). „Někdo si to prolobboval, to je bohužel fakt, ale šťastné to není,“ uvedl.

Nejdříve se podle něj mohlo stavět na opačné straně Hybrálecké ulice dále směrem k Motorpalu. „Mělo se zaplnit prázdné místo, které tam je. Není dobře, když se město rozvíjí takto liniově podél komunikace,“ doplnil Beke.

Zástupce developera: Nikdo z radnice s námi nechtěl jednat

Jak to bude s chodníkem k novým domům vedle Borovinky, je zatím otázkou. Investor, jímž jsou Pozemní stavby Jihlava, se už během přípravy projektu obrátil na pracovníky magistrátu. Požádal je, aby s nimi spolupracovali na výstavbě zhruba 120 metrů chodníku.

Vedení města tam totiž v té době budovalo zastávky pro autobusy. „Říkali jsme jim, pojďme se domluvit, prodloužíme to. Jenže nikdo s námi nechtěl na radnici jednat, nezajímalo je to. Pak byli všichni překvapení, že se tam staví a není chodník,“ podivoval se zástupce developera David Vítů.

Pozemní stavby jsou podle něj přesto připravené zajistit stavbu chodníku, když zástupci města vše připraví s hejtmanstvím, které je vlastníkem pozemků. „Hlásíme se k tomu a jsme připraveni to do určité lhůty postavit, když se oni domluví. A to až k zastávkám MHD. Není naší vinou, že to tam ještě není,“ dodal Vítů.

Developer už je domluvený se zástupci města, že mu po dokončení domů předá komunikace vedle nich, veřejné osvětlení, místa na odpadní kontejnery a další příslušenství. Noví majitelé domů by se tam měli stěhovat během letošního roku.

Dříve to bývala tradiční lokalita pro vycházky do přírody

Mezi výtkami k projektu se také objevuje, že tam nebude u domů žádné hřiště. K tomu Vítů poznamenal, že Pozemní stavby už dříve modernizovaly za peníze města hřiště v blízké ulici V Zátiší. „Takže by bylo zbytečné budovat další hřiště,“ míní.

Některým Jihlavanům se ale nelíbí, že nové domy se staví právě u Borovinky, což je tradiční přírodní oblast využívaná k vycházkám a sportování.

„Ještě zasypejte rybník a postavte na něm další Prior. Postupně se všechna pěkná a klidná místa v okolí zničí,“ zlobí se někteří diskutující na sociálních sítích.

Kritikům ale oponují zastánci výstavby tím, že je potřeba ve městě stavět nové bydlení.

„Projekt se mi líbí s ohledem na okolní zástavbu, kompozici, rozsah, umístění staveb a materiálové složení. Myslím si, že okolí nijak neznehodnocuje,“ soudí kupříkladu Michal Zigl.

Šéf radničního odboru územního plánování, architekt Tomáš Lakomý popsal, že stavbu umožnila změna územního plánu, kterou schválili zastupitelé.

„Tenkrát byla představa, že tam vyroste šest domků. Dopadlo to jinak,“ řekl. Další výstavbu v tomto směru k Hybrálci podle něj územní plán neumožňuje. Naopak na druhé straně, u Okrajové ulice se ještě může stavět.

Architekt Beke soudí, že obecně nová zástavba v Jihlavě není dobře koncipovaná, protože se staví „paneláky naležato“. A to nejen na Hybrálecké, taky třeba v Heleníně.

„Jsou to sídliště bez ničeho, chybí tam prostory na školu, hřiště, obchod. V tom hodně zaspal stavební úřad, odbor územního plánování a náměstci odpovědní za rozvoj,“ dodal Beke.