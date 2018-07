Humpolecká radnice věří, že nová podoba parku Stromovka vyžene bezdomovce

Vzhled parku by se měl výrazně proměnit, zatím však lze jeho budoucí podobu lze jenom tušit.

V parku jsou položeny základy nových cest a inženýrských sítí, vznikají jeho další stavby. „Stavba jde podle plánu, termín dokončení a předání parku včetně zeleně do konce listopadu by měl klapnout. Ulice Jana Zábrany bude předána o měsíc dřív,“ řekl starosta Humpolce Jiří Kučera.

Ve Stromovce vznikne i zázemí s kavárnou a dětské hřiště. „Park děláme tak, aby se co nejvíce otevřel veřejnosti. Bude trochu jiný než předtím. Děti se nebudou zavírat na hřiště před psy, ale naopak psi se budou zavírat, aby neohrožovali děti. Město začne chystat výběrové řízení na provozovatele kavárničky se zázemím, která bude v parku, ale to už asi možná bude úkol na nové zastupitelstvo,“ naznačil Kučera.

Revitalizace parku vyjde na 50 milionů korun

Park Stromovka je v Humpolci kontroverzním místem. Patří k nejvýznamnějším zeleným plochám v centru města a koná se zde řada kulturních akcí pod širým nebem. Ovšem současně si jej oblíbili i bezdomovci.

Podle Kučery park v nové podobě už bezdomovce lákat nebude. „Oni hledají spíše zákoutí, kde na ně nebude vidět, a proto jim to ve Stromovce vyhovovalo. Věřím, že už se do parku nebudou vracet, hezké prostředí je nepřitahuje,“ míní Kučera.

Lidé na znovuotevření parku napjatě čekají, chodí obhlížet, jak práce postupují, diskutují o tom na sociálních sítích. „Kdy asi bude hotový park Stromovka?“ ptala se například Lenka Rennerová.

Místní lidé bezdomovce v minulosti často řešili, protože v desetitisícovém městě jich pobývalo i několik desítek. Když jejich hlouček nebyl ve Stromovce, přesunuli se nedaleko odtud za poštu.

„Vidím to jako neřešitelné – jedině snad postavit hřiště pro houmlesáky, protože oni do žádné chalupy nepůjdou,“ nebral si před časem na facebookovém fóru o Stromovce servítky diskutující Franta Holub.

Je jisté, že nyní ve Stromovce bezdomovcinejsou – je totiž obehnána plotem a uvnitř se pohybují stavební stroje a dělníci.

Vedení města pokládalo park Stromovku za vyžilý, na jeho úpravy vznikaly různé studie.

„Hledali jsme místo ve městě, na které bychom vyhlásili architektonickou soutěž. Na revitalizaci Stromovky se přihlásilo dvacet ateliérů, odborná komise zvolila vítěze, zastupitelstvo ho potvrdilo. Letos jsme na to už měli peníze v rozpočtu, takže jsme vybrali zhotovitele. Je to ukázková realizace veřejného prostoru. Na ten park se budou moci jezdit dívat z jiných měst,“ věří sebevědomě Kučera.

Revitalizace parku bude spolu s úpravami okolních silnic a chodníků stát 50 milionů korun.

V místě parku Stromovka býval rybníček, na který jsou dodnes památkou nejstarší stromy v parku. Pod parkem teče zatrubněný Pstružný potok, který někteří autoři projektů revitalizace parku navrhli odkrýt. K tomu ale nedojde. Park také kdysi býval menší než dnes o tehdy ještě existující zástavbu v ulicích Jana Zábrany a Rašínovy.

Na své dětství v domě, který stával v místech dnešního parku Stromovka, vzpomínala před časem v Humpoleckém magazínu Irena Tesařová.

„Ten domek už neexistuje. Na jeho místě je rozšířený park. V krámku byla přední místnost, kde stál pult, a tam se prodávaly klobouky. V zastíněné části domu byla výkladní skříň. I vepředu se dávaly do oken klobouky jako do výkladu. V babiččině domku byla ještě dílna, kde se dělaly klobouky a později tam děda měl řezbářskou dílnu. Pamatuji si, jak jsem si hrávala u dědy s hoblinami, které stále ležely na zemi, a obdivovala řezbářské vzory, které si děda kreslil. Probírala jsem skříně s botami, které zůstaly po zákaznících. Děda mi vysvětloval, co to je klíh a floky. Bylo to v roce 1953 nebo 1954. Takže klobouky už dělali jen okrajově pro své známé a bývalé zákaznice,“ vzpomínala pamětnice na dětství v domku své babičky, modistky Marty Tesařové.

Komplikace pro řidiče

Ulice Jana Zábrany vedle Stromovky je teď vyfrézovaná, řemeslníci tam budují přípojky sítí. Ulice bude po celou dobu rekonstrukce uzavřená. Úsek je průjezdný s oklikou: řidiči mohou odbočit na Rašínovou a projet tudy k Bille na ulici Na Kasárnách. Další komplikace ale stále čeká řidiče, pokud chtějí uzavřený úsek projet směrem na Světlou nad Sázavou. Uzavřená je stále kvůli rekonstrukci i napojující se Čejovská ulice.

„Tam vznikly problémy s únosností podloží, tak se navyšovaly vrstvy a celá silnice se dávala výš. Silnice by snad mohla být od konce července už průjezdná, i když práce mají být podle plánu hotové až v půli srpna,“ řekl starosta Kučera.

Řidiči při cestě Humpolec – Světlá nad Sázavou jezdí Lužickou ulicí přes Světlici a Budíkov.