Restaurace, kterou Brod nechal nákladně upravit, ztrácí dalšího nájemce

„Provozovatel nám doručil výpověď smlouvy, akceptovali jsme ji. Nájem skončí na přelomu roku. Už jsme vyhlásili výběrové řízení na provozovatele nového,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Podle něj už nynější provozovatel na chod restaurace neměl síly.

„Dělal to jen jako koníčka, má ve městě i svou prodejnu, která ho živí. Ale přesné důvody odchodu nám nesdělil,“ poznamenal Stejskal.

Radniční restauraci nechalo město před časem zcela přeměnit. Práce za zhruba deset milionů korun byly součástí rekonstrukce celé budovy Staré radnice, v jejíchž sklepeních se podnik nachází. Upraveny byly veškeré vnitřní prostory i s novou kuchyní včetně veškerého vybavení, přesunul se i vchod.

Reprezentativní podnik?

Podle představ vedení města měl podnik od roku 2013 sloužit jako reprezentativní restaurace, která by, mimo jiné, dokázala pohostit například oficiální delegace, jež přijedou Brod navštívit. A zároveň by nabídla co možná nejlepší gastronomické zážitky ve městě.

Jenže tato představa se od reality lišila. V restauraci se sice konalo například slavnostní představení filmu Všiváci, při své návštěvě Havlíčkova Brodu tam poseděl prezident Miloš Zeman a mnoho dalších hostů, provozovatelům se ale příliš nedařilo. Málokterý zde vydržel déle než rok. Několik měsíců byla restaurace dokonce zavřená.

„Největším nedostatkem Radniční restaurace je malá kapacita kuchyně. Aby se vyplatila, musela by vařit zhruba 150 obědů denně. Takovou kapacitu však ani po rekonstrukci nemá,“ přiznával před třemi lety dnes již bývalý místostarosta Čeněk Jůzl.

„Pro mě je to novinka. Po dobu, co jsem ve funkci, jsem tento argument neslyšel,“ podivuje se dnes Stejskal. „Pokud bude mít provozovatel zájem kapacitu kuchyně rozšířit, můžeme se o tom bavit. Nejspíš by ale musel náklady na rozšíření uhradit sám,“ poznamenal.

Podle něho je současným největším problémem sehnat a hlavně zaplatit personál. Na trhu práce chybí hlavně kuchaři. A pokud jsou, nespokojí se s patnáctitisícovým platem, jako tomu bylo v minulosti. Na kombinaci obou těchto faktorů skončil před třemi lety po jediném roce provozu nájemce, od něhož si město hodně slibovalo. Restauraci tehdy získala Obchodní akademie a hotelová škola. Studentům sloužila pro praxi od vaření přes kasírování až po starost o běžný chod restaurace.

Nižší nájem pro školu

„Pro ukončení smlouvy jsme měli více důvodů. Tím hlavním bylo, že jsme nedokázali chod restaurace ufinancovat,“ objasnil tenkrát nečekaný závěr nájemní smlouvy ředitel školy Jiří Forman.

Škola navíc měla nižší nájem, za rok městu zaplatila 120 tisíc korun. Ostatní nájemci platili zhruba o polovinu víc.

„I tak je nájemné velice nízké, tržní nájemné by v takových prostorách bylo mnohem vyšší,“ zdůraznil Zbyněk Stejskal.

V současném výběrovém řízení na nového nájemce už vedení města výši nájemného nezmiňuje. V podmínkách není jeho výše stanovena, určit si ji má samotný zájemce. Pokud se radním bude zdát nízké, nabídku odmítnou.

Jestliže se nabídek sejde víc, bude výše nájmu rozhodující. A vedení města bude zajímat i forma provozu restaurace. Radnice totiž nechce připustit žádné výstřelky.

„Pokud by zde měl vzniknout klub nebo diskotéka, budu rozhodně proti,“ konstatoval Stejskal. Právě diskotékou podnik před rekonstrukcí Staré radnice dlouho býval.