Za parkování v Havlíčkově Brodě lze platit v aplikaci, je dražší než lístek

Radnice si od této novinky slibuje zrychlení a usnadnění placení.

Aplikace určená přímo pro Havlíčkův Brod je funkční od počátku července. Do provozu byla uvedena deset let poté, co město umožnilo platit za parkovaní pomocí SMS. Řidiči o ní ale zatím příliš nevědí. Zatím ji využívá minimum z nich.

„Sledujeme moderní trendy a naší snahou je vyvíjet taková řešení, která usnadní život řidičům, ale i ušetří peníze radnicím a čas například městské policii,“ vysvětluje v radničních novinách Petr Klička ze společnosti Globdata. Právě tato firma je autorem aplikace, v Brodě ale zajišťuje i SMS platby parkovného.

Vedení města je přesvědčeno o tom, že aplikace řidičům usnadní placení. Ti už nebudou muset hledat po kapsách drobné a chodit k parkovacímu automatu. Za parkování na vybraných parkovištích zaplatí pouze několika „kliky“ v chytrém telefonu přímo od volantu.

„Nový způsob je ještě o krok dokonalejší než placení dálkově esemeskami. Chceme jít trochu s dobou a malinko být i chytrým městem. Podpořit toto řešení nebyl žádný problém,“ vzkázal brodský místostarosta Libor Honzárek, do jehož gesce oblast dopravy spadá.

Aplikace ParkSimply je dostupná pro systémy iOS i Android. Pro pohodlnější práci vyžaduje oprávnění k přístupu k GPS. Nutné je rovněž zadání telefonního čísla.

Stačí vybrat způsob úhrady

Samotné placení pak probíhá v několika krocích. Uživatel vybere způsob úhrady buď prostřednictvím platební karty, nebo pomocí SMS, zadá parkoviště – buď nechá vybrat GPS lokátor, načte QR kód na parkovacím automatu, nebo vybere parkoviště ručně ze seznamu – a napíše registrační značku vozu. Poté klepne na položku „zvolit dobu parkování“, kde určí, jak dlouho bude na místě stát.

Kde se dá v Brodě pomocí aplikace platit parkovné Ne všechna městská parkoviště jsou vhodná k tomu, aby se na nich dalo platit pomocí nové aplikace. Je to možné jen tam, kde není závora na vjezdu a výjezdu a kde funguje klasický parkovací automat. Není možné platit na stáních opatřených malým mincovým strojkem Citymeter. Aplikací je momentálně možné platit na jedenácti místech. Jsou to: Havlíčkovo a Smetanovo náměstí, Kalinovo nábřeží, Trčkova a Štáflova ulice i sousední ulice Boženy Němcové a Na Valech, dolní parkoviště u plaveckého bazénu v Kotlině a parkoviště v ulicích Jihlavská (bývalé autobusové nádraží), Bělohradská (poblíž polikliniky) a u kulturního domu Ostrov (ulice Na Ostrově naproti mlýnu).

Pokud zvolí platbu platební kartou, bude muset při první platbě zadat její číslo a dobu platnosti. Jestliže bude uživatel chtít, platební karta se mu do aplikace uloží a vyplňování těchto údajů při další platbě už nebude potřeba.

Pokud lhůta pro parkování končí, aplikace na to řidiče upozorní. Stejným postupem je možné na dálku čas parkování prodloužit. Řidič přitom nemusí odbíhat z jednání či obchodu.

„Moc jsem tomu nevěřil, ale je to opravdu snadné a mnohem rychlejší než vyťukávat SMS zprávu v potřebném formátu. Líbí se mi to,“ konstatoval po prvním použití aplikace řidič Pavel Smetana.

Drobné mušky přesto našel. Tu největší spatřuje v tom, že aplikace má pro někoho možná až příliš vysokou základní sazbu. Na Havlíčkově náměstí je totiž potřeba zaplatit minimálně za první půlhodinu parkování, na dalších parkovištích za hodinu. „Chybí mi tam kratší doba, třeba jen deset patnáct minut. To obvykle na drobný nákup, skočení si do lékárny nebo do banky stačí. Už z principu by se mi nechtělo kvůli deseti minutám platit za celou hodinu. V dnešní době už by nemusel být problém aplikaci nastavit, aby účtovala třeba i po minutách,“ poznamenal Smetana.

Autoři aplikace tvrdí, že nový způsob platby parkovného usnadní a zrychlí práci i městské policii při kontrole, zda má to které auto zaplaceno. Ředitel brodské městské policie Jan Pavlík si to však nemyslí. Podle něj je naopak kontrola o něco málo složitější.

„Je to stejné jako s esemeskami. Pokud strážník nevidí za oknem auta lísteček, musí volat na služebnu operačnímu. Ten má přístup do systému a podle registrační značky může zkontrolovat, zda řidič zaplatil. Trvá to o něco déle než pohled na lístek za oknem vozu,“ popisuje Pavlík.

Platby přes SMS netáhnou

Podle údajů městského úřadu však parkovné na dálku pomocí SMS či nové aplikace hradí jen malá část řidičů. V loňském roce město na parkovném od řidičů vybralo celkem téměř 5,2 milionu korun. Z toho prostřednictvím SMS přišly platby za necelých 240 tisíc korun. O rok dříve činily esemesky bezmála 200 tisíc z celkových 4,7 milionu korun.

Letos do konce července řidiči v Brodě na parkovném zaplatili dohromady už přes tři miliony. SMS platby z toho činily 167 tisíc korun. Nově spuštěná aplikace ParkSimply v červenci přinesla do městské kasy prvních 186 korun.

Zájem řidičů o SMS či aplikaci je prozatím nižší možná i proto, že poplatek je v tomto případě o něco vyšší než v automatu, podle lokality zhruba o tři až deset korun při nejnižší sazbě. Zahrnuje totiž vedle samotného parkovného i odměnu provozovatelům aplikace.