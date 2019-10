Čekají dopravní kolaps. Brodu se raději vyhněte, vyzvalo vedení města

Aktuální překážky v dopravě v Havlíčkově Brodě Ulice Waldhauserova a Sekaninova – kvůli opravě vozovek a sítí uzavřeny do 15. prosince



– kvůli opravě vozovek a sítí uzavřeny do 15. prosince Ulice Barbory Kobzinové – kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřena do 18. října



– kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřena do 18. října Mírová ulice – kvůli kompletní rekonstrukci uzavřena do 31. října



– kvůli kompletní rekonstrukci uzavřena do 31. října Dolní ulice – kvůli opravě plynovodu uzavřena do 31. října



– kvůli opravě plynovodu uzavřena do 31. října Chotěbořská ulice – kvůli opravě plynovodu uzavřena od 8. října do 13. listopadu



– kvůli opravě plynovodu uzavřena od 8. října do 13. listopadu Lidická ulice – kvůli opravě povrchu vozovky omezení od 7. října nejméně do 21. října