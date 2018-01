Senioři v Havlíčkově Brodě se bouří. Nechtějí jídlo z nemocnice

„Jídlo nemocniční bude studené a ne tak kvalitní jako strava z naší kuchyně. O rušení kuchyně jsme nebyli včas informováni. Jednalo se o nás bez nás, nikdo se nás na názor neptal,“ stěžuje si na dvacet klientů domova.

Vlastní kuchyni má domov pro seniory U Panských od počátku své existence. Vaří se tu nejen pro třiačtyřicet zdejších klientů, ale i pro lidi s Alzheimerovou chorobou ze zařízení v nedaleké Břevnici, které má kapacitu 25 lůžek, a pro domov v areálu nemocnice s dvaapadesáti klienty.

„Kuchyně U Panských je už teď malá, je na samé hranici své kapacity,“ říká ředitelka krajského domova pro seniory v Havlíčkově Brodě Hana Hlaváčková.

Změna systému stravování souvisí s budováním přístavby domova v areálu nemocnice. Přibližně v půlce roku ho obsadí dalších 109 klientů. A to už by na kuchyni U Panských bylo příliš.

Společná kuchyně i prádelna

Proto Kraj Vysočina jako zřizovatel domova chystá její zrušení s tím, že stravu bude dodávat kuchyně, která funguje v nemocnici. „S ohledem na umístění domova pro seniory v areálu nemocnice jsme doporučili zajištění společného stravovacího a prádelenského provozu od Nemocnice Havlíčkův Brod. Oba provozy jsou v těsné blízkosti objektu domova pro seniory a jejich kapacita je dostatečná,“ vysvětluje mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Jak dodala, nemocnice již tímto způsobem zajišťuje provoz prádelny a stravování v celém svém areálu. „Tento způsob zajištění provozu byl již odzkoušen v předchozích letech, kdy prostory domova pro seniory v areálu nemocnice využíval Domov Ždírec,“ poznamenává mluvčí Svatošová.

Veškeré pokrmy by pro seniory v krajských zařízeních v Havlíčkově Brodě připravovala nemocnice. Jídlo by se do nich rozváželo stejně, jako se dnes vozí od Panských do ostatních domovů.

„Distribuce jídla bude pro tři čtvrtiny klientů a zaměstnanců zajištěna z místa vzdáleného do 200 metrů od domova pro seniory v Husově ulici. Obdobně je takto již dnes zajišťován rozvoz stravy do všech oddělení nemocnice,“ tvrdí Svatošová. „Pro převoz stravy budou zajištěny odpovídající gastronádoby a vozíky,“ dodává mluvčí kraje.

Stejný model zajištění stravy podle ní bude i v připravovaném projektu výstavby zcela nového domova pro seniory v Jihlavě, rovněž umístěného v areálu tamní nemocnice.

Vedení domova pro seniory i Kraj Vysočina se toto snaží seniorům žijícím v domově U Panských opakovaně vysvětlovat. Jejich obavy se ale prozatím nepodařilo rozptýlit, klienti mají ze změny strach. „Je to pochopitelné, pro seniory v domově je jídlo důležitá součást života,“ říká ředitelka Hlaváčková.

Vyhovět jim však ona ani zřizovatel nemohou. Případné rozšíření kuchyně U Panských, aby naopak ta vařila pro ostatní domovy ve městě, by přišlo na miliony korun. Musela by se jednou tak zvětšit. A že by zůstala i nadále v provozu a vařila jen pro klienty „svého“ domova, by bylo ekonomicky neúnosné.

„Kuchyně začíná provoz brzy ráno a jede až do večera každý den v roce. S ohledem na pracovní dobu a dovolené by musela mít minimálně čtyři kuchaře. Příprava jídel pro malý počet klientů by se razantně prodražila. Nejsme soukromé zařízení, abychom mohli nasadit jakoukoliv cenu. Dle zákona můžeme klientovi účtovat maximálně 170 korun za stravu a den, další náklady by musel doplácet zřizovatel,“ přibližuje Hana Hlaváčková.

Budou požadovat pestřejší stravu s větším objemem zeleniny

Jak bude nemocniční jídelna pro seniory vařit, ještě není definitivně dohodnuto. Podle ředitelky domova bude muset být jídlo trochu jiné, než jaké dostávají pacienti v nemocnici. „Je rozdíl, když se v nemocnici stravujete týden, nebo několik let. Budeme požadovat stravu pestřejší s větším objemem zeleniny,“ nastiňuje ředitelka Hlaváčková.

Po zrušení kuchyně zůstanou v domově U Panských volné prostory. Možnosti, jak je využít, vedení domova se zřizovatelem dosud zvažují. „V úvahu připadá například vybudování místnosti pro terapie s klienty,“ naznačuje Jitka Svatošová. Vybavení dnešní kuchyně, které ještě nebude úplně zastaralé, dostanou jiná krajská zařízení.

Podle ředitelky Hlaváčkové je však pravděpodobné, že jakási malá kuchyňka seniorům U Panských zůstane. Budou si v ní moci sami uvařit třeba v rámci volnočasových aktivit. „Určitě si sami rádi udělají třeba bramboráky, míchaná vajíčka a další pokrmy, které nejsou vhodné pro převoz,“ podotýká ředitelka.