Fryšava nechce mezi nejzadluženější obce Česka. Brání se žalobou

Bez 180 tisíc rovných 15 milionů korun má zaplatit Fryšava za porušení rozpočtové kázně při stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod. Stejnou sumu, tedy zhruba 14,8 milionu korun, pak tvoří ještě penále.

„To nám nyní bylo vyměřeno v maximální možné výši, která se rovná 100 procentům pokuty. Postupovat budeme stejně jako v prvním případě, tedy nejdřív požádáme finanční úřad o posečkání a prominutí,“ říká fryšavský místostarosta Michal Němec. Loni obec ze Žďárska dosáhla odvoláním aspoň snížení pokuty o 490 tisíc korun.

Zatím platit nemusí

Sedmičlenné zastupitelstvo už minulý měsíc schválilo podání žaloby u správního soudu, aby obec oddálila platnost rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství ve věci první sankce.

Podle místostarosty bude Fryšava díky těmto krokům dál fungovat bez dluhů do doby, než padne nějaký rozsudek. „Budeme čekat, jak o pokutě rozhodne správní soud. To je však záležitost na několik příštích let,“ míní Němec.

Vedení vesnice s 350 obyvateli se hodlá dál bránit, aby se kvůli údajným chybám při fryšavské „stavební akci století“ nedostala mezi nejzadluženější obce v Česku. Na akci za zhruba 50 milionů čerpala obec v minulém volebním období dotaci ve výši asi 37,5 milionu korun.

V odůvodnění rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství jsou popsány jednotlivé pokutované položky i jejich výše. Fryšava má platit za nedodržení cen vodného a stočného v letech 2013 a 2014 podle stanovené finanční analýzy projektu a také za vykázání nezpůsobilých výdajů ve výši zhruba dva miliony mezi způsobilými.

Dohoda zkrátila záruku

Největší část pokuty - téměř 12 milionů pak má obec platit za to, že bývalé vedení Fryšavy uzavřelo v říjnu 2013 dohodu o změně smlouvy o dílo, čímž se zkrátila délka záruky, což bylo jedno z hodnoticích kritérií při výběrovém řízení. Právě tuto část zastupitelé rozporují a považují za neplatnou.

Vedení obce se také rozhodlo vymáhat škodu po údajných vinících. „Zažalovali jsme bývalého starostu, stavební dozor i firmu, která kanalizaci stavěla,“ upřesňuje místostarosta Němec. Obec nyní zastupuje advokátní kancelář Coufal, Georges & partners.

Bývalý fryšavský starosta Josef Fiala, jenž vedl obec šestnáct let a ve svém posledním volebním období byl právě kvůli stavbě kanalizace v uvolněné funkci, od začátku kauzy jakékoli pochybení odmítá.

„Akce byla provedena správně, plně slouží svému účelu a to bude prokázáno,“ napsal Fiala MF DNES na žádost o vyjádření k aktuální situaci. Podrobněji se bez svého advokáta, který je v zahraničí, vyjadřovat nechtěl.

Obec má v rozpočtu na letošní rok naplánované výdaje ve výši necelých 4,5 milionu, příjmy jsou o 1,4 milionu vyšší. Letos chce postavit například chodník vedoucí od školy a opravit nedostatky na kanalizaci. Podle zápisu z únorového zastupitelstva je na ní 28 vad na díle, firma po výzvě odstranila loni v létě pouze dvě a dál nekomunikuje. Zastupitelé proto chtějí vypsat výběrové řízení na dodělávky a škodu pak vymáhat na původní firmě.

Fryšavští také dál splácejí právě stavbu kanalizace a čističky. Splátky jsou naplánované až do roku 2020, letos obec zaplatí i s úroky 512 tisíc korun. „Musíme co nejvíc šetřit. Uvažujeme o víceúčelovém hřišti, ale to musí ještě počkat,“ konstatuje místostarosta Němec.