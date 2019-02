Ostraha Dukovan neměla pistole, hlídala tam i neschválená firma

Někoho zajímal výpis hovorů šéfa ČEZ Současný bezpečnostní ředitel ČEZ Daniel Rous byl před lety zmiňován v souvislosti s firmou ABL. Lidé spojovaní s ABL si tehdy nelegálně opatřili výpisy telefonních hovorů jeho a desítek dalších osob. „A to včetně například předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Mimo jiné si opatřili i výpis mého telefonního čísla. Konaly jak orgány činné v trestním řízení, tak Úřad pro ochranu osobních údajů. Ve věci došlo i k odsouzení pachatelů,“ sdělil Rous. Jeden bývalý policista a jeho komplic vyvázli s podmínkami. Jenže to hlavní, tedy kdo si špiclování objednal, už vyšetřovatelé nezjistili. Ředitel Rous se podle svého vyjádření dodnes nedozvěděl, proč někoho zajímal výpis jeho hovorů. Nabízí se tedy otázka, jaký je nyní vztah ředitele Rouse k současné firmě Mark2 Corporation, dříve ABL? MF DNES ředitel sdělil, že se neangažoval ve výběru bezpečnostní agentury pro ostrahu elektráren. „Osobně jsem se žádným způsobem nepodílel na zadání, hodnocení nabídek ani na jakýchkoli jiných činnostech výběrového řízení na ostrahu jaderných elektráren. Navíc, až do května 2018 ostraha jaderných elektráren nepatřila ani do působnosti útvaru Ochrana Skupiny ČEZ, který řídím,“ sdělil Daniel Rous. A dodal, že s vedením M2C se setkal pouze po vyhlášení výsledku výběrového řízení na dvou oficiálních jednáních. „Další kontakty probíhají na pracovní úrovni. Těchto jednání se sice osobně neúčastním, jsem však o nich informován,“ doplnil bezpečnostní ředitel ČEZ.