Obchvat Velkého Beranova bude, i díky elektrárně. Vyjde na 250 milionů

Elektrárna může urychlit několik dalších staveb Výstavbu dalších obchvatů by mohl urychlit výše zmíněný záměr dostavby či modernizace jaderné elektrárny Dukovany. Všechny investice zaměřené na lepší „průchodnost“ silnic by měly být dokončeny do roku 2029, aby v následujícím roce mohly být v případě potřeby přepraveny nadměrné komponenty do elektrárny. Například v Třebíči budou muset zřejmě kvůli transportu nadrozměrného nákladu vybudovat tunel o délce 300 metrů a minimální výšce 9,2 metru. Tím by se nejspíš zařadil k nejprostornějším tunelům v Evropě. „Měl by vzniknout v místě pod tratí u vlakové zastávky v Borovině a vyústit v místě bývalého škvárového hřiště. Tunel, byť menší, by tam vznikl tak jako tak v rámci obchvatu Třebíče, pokud by se nepodařilo prosadit velkou variantu obchvatu. Ovšem ta není zanesena v územním plánu města,“ řekl třebíčský místostarosta Vladimír Malý. Další (kvůli elektrárně) nutný obchvat by musel vzniknout v Brtnici. I ta je městem, jež na obchvat čeká už půlstoletí. Trasu obchvatu na severozápadním okraji města má zanesenou v územním plánu. To je však zatím takřka všechno. Kraj nyní začíná zpracovávat zásady územního rozvoje, jež jsou územním plánům obcí nadřazené. Tam by měl být brtnický obchvat zapracován. „Naše zastupitelstvo rozhodlo, že trváme na koridoru pro obchvat,“ řekla brtnická starostka Miroslava Švaříčková. „Doprava přes náměstí je veliká, obchvat určitě pomůže. Ale současně přiznávám, že je mi líto přírody v údolí Brtničky, přes které obchvat půjde. Odřízne taky od zbytku města pár domů směrem k Černým lesům. Budeme muset dobře hlídat, abychom jako město nebyli stavbou obchvatu poškozeni,“ řekla Švaříčková.

Vybudovány by měly být i obchvaty Zašovic, Slavětic a Okříšek. V případě Okříšek už má kraj vypracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí, nyní se vyhodnocuje studie vlivů na životní prostředí EIA.

Libor Joukl, bývalý náměstek krajského hejtmana zodpovědný za dopravu, však varuje, že vybudování všech těchto velkých staveb na silnicích v kraji může ztroskotat, pokud předtím nedojde ke změně zákonů. „Měl by být přijat speciální zákon o liniových stavbách ve veřejném zájmu, aby bylo možno ty stavby připravit. Pokud se to neudělá, může být velký problém. Ti, kteří na tom budou mít zájem, budou tyto stavby blokovat,“ řekl Joukl.

Podle něj může nastat podobná situace jako v případě vysokorychlostní trati, k níž jsou už sice vytyčeny různé trasy, ale výstavbu trati se nepodařilo úspěšně projednat s obcemi a majiteli pozemků. „Podobný případ je i v případě napojení průmyslové zóny Přibyslavice – Nová ves, které se podle mě vůbec neuskuteční. S velkým otazníkem pak vidím i stavbu obchvatu Okříšek. Vždy se totiž najde někdo, kdo svůj soukromý zájem nadřadí nad zájem veřejný," řekl Joukl.