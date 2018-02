V Brtnici opraví náměstí, vedle barokního mostu vznikne i nová lávka

V první řadě tam chtějí vybudovat v prostoru za kinem zbrusu nový dopravní terminál, respektive parkoviště se zelení. Až to bude hotové, přijde na řadu obnova centrálního náměstí Svobody. „Začít se bude muset opravou kanalizace. Třeba u nákupního střediska víme, že jsou v ní dle kamerové zkoušky patrné praskliny způsobené pravděpodobně těžkou dopravou,“ popisuje starostka města Miroslava Švaříčková.

Obnova náměstí bude zahrnovat i prostor kolem hasičské zbrojnice. Říčku Brtnici protékající centrem překlene nová lávka u kašny, kde už v minulosti bývala.

Společně se stávající lávkou u radnice by měla by být ve stejném stylu jako je barokní most. Tím by se stal pohyb na náměstí bezpečnější pro chodce.

V současnosti totiž mnozí chodí přes historický most, kde ale není chodník. Přitom tam projíždějí i nákladní auta. Navíc pokud bude zavedena integrovaná doprava v kraji, tak se plánuje, že přes most bude jezdit i více autobusů.

Podle stávající studie by se na náměstí měla vymezit průjezdová silnice, dále pak parkovací či odpočinkové zóny s vodními prvky. Počítá se i s rozšířením zeleně.

Hlohům a akátům se nedaří

„Architekti navrhují, aby se vrátily na náměstí lípy. Poslední z nich zůstaly před radnicí. Vysázené jsou tady hlohy, kterým se ale vůbec nedaří. Měli jsme tu i akáty a všechny uschly. I ty, které jsme zasadili před dvěma až třemi lety,“ vysvětluje starostka.

Zeleně by mělo být více hlavně ve spodní straně náměstí u bývalé Snahy. Vedení města už diskutovalo o předložené studii, dále by se záležitostí mělo zabývat pracovní zastupitelstvo. Kdy se ale začne stavět, ještě není jasné. „V blízké době to zatím nebude,“ odhaduje Miroslava Švaříčková. Třeba o vybudování mostku už se na radnici mluví druhým rokem. Nakonec se ale shodli, že se říčka nově přemostí až v rámci rozsáhlejší obnovy náměstí. Nejprve se vedení radnice pokusí získat dotaci na nový terminál. Také bude třeba připravit i projektovou dokumentaci na rekonstrukci kanalizace v prostoru náměstí Svobody.

Rozsáhlou stavební akci už Brtnice zažila v loňském roce, kdy se tam rozšiřovala krajská silnice v kopci ve směru na Třebíč.

Bylo vytvořeno celkem 835 metrů nové silnice. A to včetně 320 metrů dlouhé zdi, která drží příkrý svah v některých místech až do výšky pěti metrů. Vše stálo šestatřicet milionů korun.