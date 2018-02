Bosch se chystá na protestní průvod. Odboráři obejdou haly s prapory

V minulosti už to udělali a zabralo to. A tak to zkusí v úterý znovu. Před dalším kolektivním vyjednáváním vytáhnou odboráři prapory a utvoří protestní průvod. Vyrazí v devět ráno.

„Takto projdeme všechny haly v Pávově a zamíříme na kolektivní vyjednávání,“ popsal Roman Bence, šéf jedné z odborových organizací působících ve firmě Bosch Diesel.

Nátlaková akce bude i přesto, že na domlouvání je ještě dost času. Rozhoduje se totiž o penězích až pro roky 2019 a 2020. Kolektivní vyjednávání začalo už loni v listopadu, protože se čekalo, že bude složité.

A zástupci firmy odborářům hned na začátku řekli, že jejich požadavky jsou přemrštěné a pro zaměstnavatele neakceptovatelné.

Odboráři nechtějí blíže upřesnit, jak si představují nárůst mezd a příplatků. Měl by ale podle nich být výraznější v příštím roce a o něco menší ještě v roce 2020. Celkem tedy dvouciferný.

A nejde zdaleka jen o platy. Příští rok končí unikátní program ve prospěch pracovníků, kteří mají tři roky do důchodu. Za polovinu pracovní doby dostávají plnou mzdu a všechny benefity. Tento program stojí firmu hodně peněz. Odbory chtějí, aby tato praxe pokračovala. „Zatím jsme v jednání hodně daleko od sebe,“ řekl Bence.

Vedení firmy: Na letošní rok ještě smlouva platí

Vedení společnosti se k postupu odborářů nechce příliš vyjadřovat. Upozorňuje, že stále platí dohoda pro letošní rok. A o nové že se zatím jedná.

„K aktuálně probíhajícím jednáním se nebudeme vyjadřovat a ani průběh těchto jednání do jejich uzavření nebudeme dále komentovat,“ sdělil mluvčí firmy Mojmír Kolář. U Bosche v rámci celé republiky je průměrná mzda 38 700 korun. V tom nejsou započítané platy vrcholných manažerů. Tato suma je nad průměrem na Vysočině i v celé republice.

Mzdové tarify za roky 2017 a 2018 tam rostou o více než deset procent. Ve firmě Bosch dělá zhruba pět tisíc zaměstnanců.

Letos je počítáno s celkovým nárůstem výdělků o 3,8 procenta včetně navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění. Nově činí 2 000 korun měsíčně. Loni tam dostal ještě každý zaměstnanec jednorázovou prémii 20 tisíc hrubého – jako uznání za výborné výsledky, jichž firma dosáhla.

Aktuální střet pohledů na budoucí kolektivní smlouvu je jeden z největších za dobu, co ve firmě existují odbory. Roman Bence k tomu ale podotkl, že už zažil i ostřejší nesoulad. On a jeho kolegové soudí, že návrh vedení firmy neodráží aktuální výborné výsledky, jež Bosch Diesel dosahuje. Součástí vyjednávání je i nastavení pravidel pro převádění zaměstnanců se smlouvami na dobu určitou a neurčitou.

Protestní průvod nebude nijak masovou záležitostí a odehraje se pouze v areálu firmy. S prapory půjdou členové odborových výborů s dílenskými zaměstnanci, kteří reprezentují názory svých kolegů. Podle odhadu odborářů to bude asi pětadvacet lidí. K masivnější účasti v průvodu zatím nevyzývají.

„Na svém si stojíme my i zaměstnavatel, nemůžeme se hnout z místa. Tak to chceme trochu posunout,“ vysvětlil Bence motivy protestního průvodu. V odborech je podle něj zapojeno kolem dvanácti stovek zaměstnanců. A pokud se situace ani v úterý neodblokuje, jsou odboráři připraveni k dalším krokům, které mají k dispozici.

Bosch zažívá v Jihlavě dobré časy. Letos by mělo ve firmě přibýt dalších zhruba 250 pracovních míst.