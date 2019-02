Zvířata na farmě na Trutnovsku umírala hladem a žízní, potvrdila pitva

Drastický stav polomrtvých i mrtvých a již tlejících krav, prasat a ovcí zachytili na videu Obránci zvířat. Žena přitom tvrdila, že zvířata byla nemocná.



„Nyní spolupracujeme s policií, které jsme předali veškeré zprávy. Jestli majitelku budeme my sami zvlášť pokutovat ještě nemůžeme říct. Uvidíme, co přinese vyšetřování policie,“ řekl Aleš Hantsch, ředitel Krajské veterinární správy se sídlem v Hradci Králové.

Policie a inspektoři veterinární správy v areálu bývalého kravína nalezli mrtvá a podvyživená zvířata na konci ledna.

„V chovu se nacházela neodklizená uhynulá těla zvířat ve značném stadiu rozkladu, další kusy byly podvyživené a jejich trápení ukončilo utracení,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Podle policie na to, že není na statku něco v pořádku, upozornil anonym. „Na místo jsme vyjížděli na jeho popud. Upozornil nás, že na statku možná dochází k týrání zvířat,“ sdělil trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Na statku byla tehdy nalezena těla dvou krav, dvě mrtvá prasata a ovce. Kromě toho se v areálu nacházely i kostry uhynulých slepic. Všechna těla zvířat byla podle Vorlíčka ve značném stadiu vyhublosti přesto, že žena měla k dispozici dostatek krmiva.

Pětatřicetiletá chovatelka současně pracovala jako zootechnička v nedaleké společnosti Kalenská zemědělská.

Portál iDNES.cz kontaktoval předsedu představenstva Tomáše Černého, který na otázky odmítl odpovídat a pouze vykřikl: „Bývalá zootechnička!“



Žena byla na začátku vyšetřování případu podezřelá ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Za což jí hrozily až dva roky vězení. „Případ si převzali kriminalisté, kteří již mají výsledky pitvy. S velkou pravděpodobností se změní i kvalifikace, a to na týrání zvířat. Za to ženě hrozí až pěl let za mřížemi,“ uvedl Lukáš Vincenc.

O možném týrání informovala i organizace na ochranu zvířat Obraz. Její mluvčí Pavel Buršík uvedl, že zvířata musela neskutečně trpět. Avšak kdo videa natočil, prý nesmí kvůli zachování anonymity říci.