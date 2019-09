Bez léčby je plicní fibróza smrtelné onemocnění, lékaři nabízejí vyšetření

Zájemci si mohou nechat bezplatně prověřit stav svých plic bez objednání a doporučení praktického lékaře. Akce je součástí celorepublikového týdne IPF a v jižních Čechách se k ní připojují pneumologové ve čtyřech městech.

„Dnů otevřených ambulancí se účastníme pravidelně, jejich smyslem je včasný záchyt pacientů s IPF a chronickou obstrukční plicní nemocí. Každoročně si v těchto dnech přijde nechat vyšetřit své plicní funkce 15 až 25 lidí, při podezřelém nálezu je následně zveme k celkovému dovyšetření. Pacienti k nám přicházejí z různých důvodů, někdy jen z pouhé zvědavosti, ale hlavní potíží a vedoucím příznakem obou těchto závažných chorob je nezvyklé zadýchávání se při fyzické námaze,“ uvedl lékař Aleš Tauchman z plicní ambulance na českokrumlovské poliklinice.

Plicní fibróza zasahuje jemné a vzdušné plicní sklípky, které se v místech, kde přechází kyslík do krve, zajizvují hustým vazivem a ztrácejí funkci. Změna je nevratná. Pacienti přestávají stačit svým vrstevníkům a ani v klidu se nemohou zcela nadechnout.

Možným příznakem IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru vypouklých hodinových sklíček. Lékaři příčiny této choroby neznají, ale rizikovými faktory jsou kouření, stárnutí a také dědičné předpoklady v rodině.

Zemřel na ni i kytarista Hladík

„Nemoc neumíme vyléčit, ale včasným podáním léků jsme schopni úbytek plicních funkcí zpomalit. Život pacienta lze prodloužit až o polovinu. Neléčení nemocní bohužel zpravidla do tří let umírají,“ vysvětlila lékařka Martina Šterclová z České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Nemoci podlehl například i rockový kytarista Radim Hladík. Bylo mu 69 let.

Podle oficiálních statistik jde o poměrně vzácnou nemoc, v republice jí trpí přibližně dva tisíce lidí. Plicní lékaři se však obávají, že nemocných je ve skutečnosti mnohem více, protože lidé příznaky dlouhodobě podceňují. Patří mezi ně například zadýchávání nebo kašel při námaze, který je však často považován za běžný projev stárnutí.

„Preventivní akce je určena lidem, kteří mají podezření, že jejich plíce nefungují dobře, trápí je dušnost nebo mají IPF v rodinné anamnéze. V naší ambulanci tuto prevenci využívá okolo 20 pacientů, u některých z nich odhalíme onemocnění, ale spíš astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc,“ popsala zástupkyně primáře plicního oddělení táborské nemocnice Kateřina Kubínková.

Ve středu otevřou zájemcům o vyšetření plic své ambulance privátní specialisté Aleš Tauchman na českokrumlovské poliklinice, Daniela Kopecká v ordinaci v ulici U Nemocnice v Jindřichově Hradci, Václav Šulec v prachatické nemocnici a ambulance plicního oddělení v táborské nemocnici.

Více informací i kompletní seznam zapojených ambulancí je dostupný na www.plicnifibroza.cz.