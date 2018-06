Provoz speciálních turistických vlaků na Karlovarsku ovlivní výluky

Vlak, který je součástí doprovodného programu mezinárodního filmového festivalu a jezdí z Karlových Varů do Nové Role, ovlivní výluka na trati Karlovy Vary - Potůčky.

„Kvůli ní bude spoj, který si objednal Karlovarský kraj, jezdit odklonem přes Chodov,“ uvedl Vladimír Omelka z Českých drah s tím, že zveřejněný jízdní řád bude zachován, tedy že spoj bude z Karlových Varů dolního nádraží odjíždět ve 13 hodin, z Nové Role zpět pak v 15:45.

Kvůli druhé neplánované výluce na hlavní trati z Karlových Varů směrem na Chomutov navíc nebude tvořit festivalový vlak historický motorák, takzvaná Singrovka, který mezi krajským městem a Novou Rolí jezdil loni. Nahradí jej moderní RegioShark.

Výluka na hlavní trati i výluka mezi dolním a horním nádražím v Karlových Varech pak podle Omelky ovlivní i prázdninovou linku „Mattoni expres“ Karlovy Vary - Kyselka.

„Spoj pojede z Karlových Varů místo z dolního pouze z horního nádraží a do 31. července, kdy by měla oprava propadlé části trati skončit, budou vlaky mezi Karlovými Vary a Ostrovem nahrazeny autobusy. Dále pak bude pokračovat historický motorák Singrovka,“ doplnil Vladimír Omelka s tím, že historická souprava bude na trať do Kyselky vyrážet každý prázdninový víkend vždy v sobotu.