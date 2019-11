Vlaky se vrátí na brněnské hlavní nádraží, začne platit nový jízdní řád

„Předpokládáme, že zprovoznění se uskuteční bez problému a že se vlaky v polovině prosince vrátí na hlavní nádraží,“ uvedl Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která koordinuje dopravu v Jihomoravském kraji.

Týká se to všech mezinárodních vlaků a rychlíků, které dnes zastavují v Židenicích a na dolním nádraží, a pak také osobních a spěšných vlaků, které mají téměř rok konečnou v jiných železnicích stanicích v Brně.

Na své původní trasy se proto od poloviny prosince vrátí autobusy, jejichž trasy byly prodloužené a nahrazovaly přerušený vlakový provoz mezi hlavním nádražím a stanicí v Chrlicích. „Jde o linky 509, 610, 611 a 612,“ vyjmenoval Horský.

Ještě v prvních dvou prosincových týdnech ale musejí počítat s komplikacemi cestující přijíždějící do Brna od Blanska nebo Slavkova, kteří dosud dojeli až na hlavní nádraží. Odtud bude do Židenic zcela přerušen provoz na koridoru kvůli přepojování starého zabezpečovacího zařízení na nové.

„Náhradní doprava bude zajištěna tramvajovými linkami,“ řekl ředitel Kordisu.

Ve stejném termínu se totiž po více než roce zprovozní opravovaný Zábrdovický most. „Cestujících teď před Vánoci však bude i tak velký počet. Doufáme, že někteří částečně využijí i rychlíků, kterými pojedou až na dolní nádraží,“ doplnil Horský.

Nová vlaková linka S22

Od poloviny prosince také se změnou jízdního řádu vzniknou i nové vlakové spoje. Lepšího železničního spojení s Brnem se dočkají cestující ze Židlochovic, kteří už nebudou muset přestupovat, ale pojedou jedním přímým spojem.

Některé vlaky však omezí svou trasu. Ty, které z Brna dosud dojely až do Březové nad Svitavou, skončí už v Letovicích. Odtud do a z Březové bude nově jezdit vlaková linka S22, kde bude platit jihomoravská jízdenka IDS. Tyto vlaky budou pokračovat dál až do České Třebové, ale už mimo tarif IDS, jen s lístky Českých drah.

Vznikne také linka R54 zajišťovaná spěšnými vlaky, které spojí Brno s Náměští nad Oslavou. Za Náměští budou pokračovat až do Třebíče, ale tam už také nebude platit tarif IDS.