Začala výměna mostu přes přehradu Hracholusky, lokálku nahradily autobusy

Radka Pistoriusová ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) uvedla, že práce na rekonstrukci mostu začaly už letos v dubnu.

„Na pilířích probíhá přespárování a injektáž zdiva. Tomu je potřeba vrátit zašlý lesk, odstranit vegetaci, opravit spáry a doplnit mezi kameny pojivo, které je od doby výstavby částečně vyluhované. V současné době je vybudovaná montážní plošina pro sestavení nových mostních konstrukcí. Výroba jednotlivých dílců probíhá v mostárně ve Slaném,“ uvedla Pistoriusová.

Milovníci železniční historie se s mostem starým 118 let symbolicky loučili 30. června. Večer byl nasvícený a jezdil přes něj parní vlak. Kvůli zastavení provozu na mostě se letos neuskuteční tradiční Bezdružické parní léto.

Most prošel poslední velkou opravou v 70. letech minulého století. Podle expertů je konstrukce poškozená rzí a jen její zpevnění by nebylo za této situace řešením.

Rekonstrukci vysoutěžilo sdružení firem SMP CZ a MCE Slaný za cenu lehce přesahující 109 milionů korun. Omlazení mostu je spolufinancováno z evropských fondů.

Poslední vlak, který přes most dnes projel, byl osobní spoj z Bezdružic vyjíždějící na trasu ve čtvrt na sedm ráno. V sedm hodin začala na 120 dní dlouhá výluka. Vlaky z Plzně budou jezdit přes Pňovany až do Stříbra, kde cestující přestoupí do autobusů náhradní dopravy.

Bezdružický radní Jiří Bízek je zároveň strojvedoucím, který na trati lokálky jezdí. „Je mi smutno, že čtyři měsíce tady neuvidím lokálku. Most je ale pro ni životní záležitostí, bez něj by skončila,“ řekl. Pro místní to znamená, že i o víkendech pojede mezi Bezdružicemi a Stříbrem šest autobusů, běžně v sobotu a v neděli žádný takový nejezdí.

Výluka na lokálce začala 23. července, končí 19. listopadu

vlaky z Plzně jezdí až do Stříbra, kde je přestup mezi vlaky a autobusy náhradní dopravy

první autobus jede ze Stříbra do Lomničky, Trpíst, Blahoust a zpět

druhý autobus jede po trase Stříbro, Cebiv a pak dál až do Bezdružic

do zastávek Břetislav a Kokašice autobus zajíždí v opačném pořadí, než jezdil vlak

cestující ze stanic Bezdružice až Blahousty při jízdě do stanic ve směru Pňovany (i opačně) nedoplácejí rozdíl jízdného přes Stříbro

cyklisté nebo vozíčkáři si musejí přepravu kol či vozíku autobusy objednat nejméně tři dny předem

Ředitel Regionálního obchodního centra ČD Vladimír Kostelný řekl, že výlukové jízdní řády budou vyvěšeny ve všech stanicích i zastávkách.

„Jeden autobus bude jezdit ze Stříbra po kratší lince do Lomničky, Trpíst a Blahoust, druhý pojede až do Bezdružic. Jako u každé výluky je přeprava jízdních kol a vozíků problematická. Proto je zapotřebí, aby se skupiny cyklistů nejméně tři dny dopředu ohlásily a my zajistíme speciální vozidlo,“ řekl Kostelný.

Samotná výměna mostních konstrukcí bude velice náročnou operací a uskuteční se v září.

„Snášení a osazování konstrukcí proběhne současně. Stará konstrukce bude sloužit pro zavezení nové a nová pak zas pro vyvezení staré. Pro manipulaci bude vyroben speciální rám, přes který budou obě konstrukce spojené. Každé z pěti polí mostu se bude dělat samostatně. Po vyvezení čeká stávající konstrukci rozřezání na kusy a odvoz do šrotu,“ řekla Radka Pistoriusová.

