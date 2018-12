Začala výluka hlavního nádraží v Brně. Dotkne se až 40 tisíc cestujících

Pro většinu cestujících z Brna bude hlavní stanicí železniční zastávka dolní nádraží „v polích“ kousek za Zvonařkou.Toto nádraží už mohou lidé znát z nedávné minulosti.

Loni v létě zde už totiž nádraží zažívalo jakousi generálku a zpočátku ve velmi bojových podmínkách, kdy tam nebyl žádný automat na občerstvení či vodu, přestože panovalo horké počasí, jako toalety tam byly pouze mobilní buňky a na druhý peron se chodilo pouze po úrovňovém přechodu, a to až poté, co výpravčí ručně zvedl závoru, která bránila vcházení lidí do kolejiště.

Správci železnic se protentokrát rozhodli prostředí na dolním nádraží udělat důstojnějším a investovali do úprav takřka 200 milionů. Dokonce vybudovali podchod mezi jednotlivými nástupišti doplněný o výtahy.

„Hned od neděle začnou sloužit prostory mobilní čekárny, toalety a pokladny. V průběhu prosince budou ještě doplněné dalšími většími místnostmi ve výpravní budově. Věříme, že to bude dostatečně velká plocha,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Nebude to však jen dolní nádraží, ale i židenické, královopolské nebo v Chrlicích, odkud budou od neděle celý rok vyrážet vlaky z Brna a kde také cestující do Brna souprava vyklopí. Mezi hlavním nádražím a ostatními uzly bude proto posílená doprava nebo budou jezdit přímo speciální linky. Odkud budou které vlaky od neděle jezdit, přinášíme v následujícím přehledu.

Vlaky ve směru na Blansko

Jediní cestující, kterých se výluka vůbec nijak nedotkne, jsou ti, kteří nasedají do spojů S2 či R19 mířících na sever do Blanska a dál. Do těchto vlaků i během příštího roku budou moci lidé nastoupit přímo na hlavním nádraží. To se totiž s výlukou zcela nezavře a právě ze severu bude dostupné jako doposud.

Vlaky ve směru na Chrlice a Křenovice

Druhým směrem než na Blansko pokračují vlaky S2 běžně na horní nádraží v Křenovicích. Po dobu výluky ale bude existovat „rozdvojená“ linka. Na Blansko pojedou sice vlaky z hlavního nádraží, spoje opačným směrem do Křenovic budou ovšem začínat až v Chrlicích. Kdo tak pojede do Křenovic z Blanska nebo Brno bude se muset dopravit do Chrlic. Z prostoru před budovou hlavního nádraží bude ke stanici v Chrlicích jezdit autobusová linka E63.

Expresy a mezinárodní vlaky do Prahy, Vídně či Bratislavy

Vlaky Českých drah, jako je Railjet, Eurocity, Intercity a další expresy, a také soupravy soukromého dopravce RegioJet budou zastavovat na dolním nádraží a dále také v Židenicích. Hlavní nádraží zcela minou. Na dolní se od toho hlavního cestující dostanou autobusem číslo 61, do Židenic bude každých patnáct minut mířit posilový vlak S2. Brněnskou MHD se lidé k židenickému nádraží kvůli uzavírce Zábrdovického mostu lehce nedostanou.

Vlaky ve směru na Tišnov

Rychlíky R9 ve směru na Tišnov budou začínat v Králově Poli, dál do centra nepojedou. Kvůli osobním vlakům S3 mířících také na severozápad budou muset cestující na dolní nádraží nebo do dalších brněnských stanic v tomto směru. Ve špičce však bude každý druhý vlak na této lince začínat už v zastávce na Lesné. Mimo klasickou MHD tuto stanici obslouží nově zavedená vlaková linka S33, která spojí hlavní nádraží, Židenice, Lesnou a Královo Pole. Tam bude jezdit od hlavního nádraží i tramvaj P6.

Vlaky ve směru Břeclav a Hodonín

Kdo bude chtít jet vlakem od Tišnova s označením S3 ve směru na Břeclav, bude mít poslední možnost při příjezdu do Brna nastoupit v Židenicích. Vlaky se až na několik výjimek pak zcela vyhnou hlavnímu uzlu, stejně tak zastávce v Horních Heršpicích a dojedou na dolní nádraží. To bude další možnost, kde na vlak mohou lidé v Brně nastoupit. Začínat tam budou také všechny rychlíky R13 jedoucí na Hodonín a dále na Olomouc. K dolnímu nádraží se lidé dostanou zmíněným autobusem 61. Ve špičkách se může stát, že tento autobus nabere v brněnských ulicích zpoždění, vlaky na něj ale čekat nebudou.

Vlaky ve směru na Vyškov

Všechny vlaky R8 ve směru na Vyškov a dál na Ostravu a také R12 přes Vyškov na Olomouc vynechají s jedinou výjimkou vlaku 905 hlavní nádraží. Začínat budou v Králově Poli a zastaví také Židenicích. Do Židenic se mohou cestující dostat posilovým vlakem S2 či S33. Druhý zmíněný míří i do Králova Pole stejně jako tramvaj P6.

Vlaky ve směru na Kyjov

Osobní vlaky S6 a rychlíky R56 do Kyjova a Veselí nad Moravou budou mít nejkomplikovanější jízdní řády. Část spojů totiž začne v Židenicích, část i na hlavním nádraží, kam se vlaky dostanou právě ze severu přes Židenice, a část jich bude začínat až ve Slatině. Do Židenic mohou lidé využít posilové vlakové spoje, pro cestu do Slatiny autobus E77 odjíždějící z prostoru před hlavním nádražím

Vlaky ve směru na Ivančice či Jihlavu

Nedělní začátek výluky bude paradoxně koncem výluky pro vlaky S4, S41, R11 ve směru na Jihlavu, Náměšť nad Oslavou či Ivančice. Všechny tyto vlaky už budou od neděle bez komplikací znovu zastavovat na kusých kolejích hlavního nádraží, které se dosud opravovaly.