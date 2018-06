Na letní výluky spojené s opravami brněnského železničního uzlu už musejí být cestující využívající vlakovou dopravu zvyklí. Výlukový jízdní řád se učili tři předchozí léta a ani tentokrát tomu nebude jinak.

Od 16. července začne Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) opravovat dva velké železniční mosty přes Hybešovu a Křídlovickou ulici. Kvůli tomu bude na hlavním nádraží úplně uzavřeno 5. a 6. nástupiště, kam zajíždějí spoje od Jihlavy, Střelic, Zastávky u Brna a Moravských Bránic.

Jelikož se však kvůli podnětu k antimonopolnímu úřadu správě protáhly stavební úpravy na dolním nádraží vedle Zvonařky, a k tomu se potýká s problémem zajistit dostatek řidičů pro náhradní autobusovou dopravu, snažila se alespoň v prvních dvou měsících vyřešit výluku tak, aby se cestujících dotkla co nejméně.

To znamená, že většina linek klasicky do zastávky Brno hlavní nádraží pojede. Jen na jinou kolej.

„Rychlíky od Jihlavy pojedou bez omezení. Regionální doprava se pak dá rozdělit na dva segmenty. V nepracovní dny opět všechny vlaky na hlavní nádraží dostaneme. V pracovní dny osobní vlaky linky S4 od Jihlavy a Zastávky u Brna skončí v Horních Heršpicích, odkud lidé s minimální čekací dobou přestoupí na linku S3 a jejím prostřednictvím se na hlavní nádraží dostanou,“ popsal změny spojené s výlukou ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah Jiří Sysel.

Kdo nebude chtít přestupovat v Heršpicích z jednoho vlaku na druhý, má ještě možnost v Zastávce u Brna využít autobus linky 405.

Společnost Kordis koordinující v Jihomoravském kraji dopravu je připravena v případě velkého zájmu autobusy této linky posílit.

„Nicméně autobusy ze Zastávky u Brna jedou po dálnici D1 úsekem, který je momentálně v rekonstrukci. Dochází k jejich zpožďování, proto si myslíme, že pro cestující bude příjemnější využít vlakového spojení s přestupem v Heršpicích,“ doporučuje ředitel Kordisu Jiří Horský.

Větší změnu cestující pocítí od 1. září. S koncem prázdnin se totiž intenzita provozu zvyšuje a navíc k dispozici bude i dolní nádraží. Nejvíce se to dotkne osobních a spěšných vlaků linky S41 z Hrušovan nad Jevišovkou, které do té doby rovněž pojedou na jinou kolej hlavního nádraží, avšak po skončení prázdnin už budou zajíždět a vyjíždět jen z dolního.

Na dolním nádraží vznikne podchod a nové nástupiště

Opravy památkově chráněných mostů přes Hybešovu a Křídlovickou ulici potrvají pět měsíců a SŽDC vyjdou na 343 milionů korun. Ani po jejich skončení si ale cestující neoddechnou. Právě naopak.

Od 8. prosince teprve začne pořádná výluka. Na hlavním nádraží se SŽDC chystá rekonstruovat zabezpečovací zařízení a veškerá dálková doprava bude muset být vedena přes dolní nádraží. Tato velká výluka potrvá celý další rok.

Ti, kdo mají s dolním nádražím zkušenosti z uplynulých let, vědí, že to nebylo zrovna nejpříjemnější místo pro čekání na vlak. SŽDC se proto za dalších 180 milionů korun pustila i do oprav tohoto prostoru.

Na dolním nádraží jsou tak v tuto chvíli stavební práce v plném proudu. Původně měly být hotové už v červenci, avšak jeden z neúspěšných uchazečů výběrového řízení na zhotovitele vznesl podnět k antimonopolnímu úřadu na přezkoumání zakázky.

„Smlouva s vítězným uchazečem proto mohla být podepsána až v závěru dubna,“ zdůvodnila průtahy mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Na dolním nádraží vznikne nové ostrovní nástupiště, k němuž momentálně budují podchod. Před výpravní budovou vyroste provizorní čekárna pro 200 lidí s prodejnou jízdenek, informačním centrem a sociálním zázemím. V zimě bude čekárna vytápěná.

Kromě toho SŽDC ještě jedná s Českými drahami o pronájmu vedlejší budovy, v níž by taktéž mohla být čekárna pro dalších 200 lidí.

„Všechny tyto práce musíme mít hotové do zahájení hlavní výluky plánované na 8. prosinec letošního roku,“ poznamenal stavební ředitel SŽDC Miroslav Bocák.

Do úprav okolí dolního nádraží se zapojí i město a městská část Brno-střed. Město spraví chodníky mezi výpravní budovou a parkovištěm. Městská část pak posílí úklid a vybaví okolí větším množstvím odpadkových košů.