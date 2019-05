Na oslavy vylodění vezou z Plzně do Normandie 37 historických vozidel

Akci pořádá Military Car Club Plzeň, který jezdí do Normandie v pětiletých intervalech. Pro jeho členy to je mimořádná událost spojená s velkými oslavami porážky nacismu v Evropě.

Vojenská vozidla naložili dnes ráno na kamiony, lidé z klubu s přáteli vyrazí na cestu v autobusech v pátek. Do Normandie dorazí v sobotu a budou tam týden.

Předseda klubu Rudolf Bayer vyráží do Normandie počtvrté. Tvrdí, že atmosféra na pobřeží bývá výjimečná.

„Letos bude celá akce z našeho pohledu ještě o trochu větší, než byla ta před pěti lety. Aut vezeme sedmatřicet, což je víc než minule. Navíc bude ve městě Arromanches odhalena pamětní deska Československé samostatné obrněné brigády a my se toho samozřejmě rádi zúčastníme. Budeme se také pohybovat po plážích a místech, kde se boje při vylodění odehrávaly,“ vysvětluje Rudolf Bayer.

Členové Military Car Clubu se v Normandii chystají také propagovat plzeňské Slavnosti svobody v roce 2020 u příležitosti 75 let osvobození města.

„Říkáme, že v Normandii to začalo a v Plzni skončilo. Máme s sebou od města obrovskou bednu propagačních materiálů. Budeme je tam rozdávat mezi našimi přáteli, kteří se věnují vojenské historii,“ líčí předseda klubu.

Rudolf Bayer vyráží do Normandie s celou rodinou, tedy i se třemi dětmi, kterým je 11, 14 a 18 let. Všechny tam s ním už byly.

„Ale myslím, že teď jsou ve věku, kdy to budou lépe vnímat a budou si to víc pamatovat. V pondělí jsme se spolu dívali na film Zachraňte vojína Ryana. Je tam sugestivní scéna z pláže Omaha. Myslel jsem si, že je potřeba, aby to viděly a uvědomily si, že ti chlapi za jedenáct měsíců tam odtud dokázali dojít až do Plzně,“ uvedl.

Bayer nicméně není jediný, kdo z klubu a jeho přátel s sebou do Normandie bere děti. Ve výpravě jich bude kolem pětadvaceti.

Bude to silný zážitek i pro mladé

Rudolf Bayer návštěvu místa, kde se odehrály dlouhé těžké boje a zemřely tisíce vojáků, považuje za neobyčejně silný zážitek. Domnívá se, že to bude platit i pro mladé. Ujišťuje, že tam děti nejedou jenom proto, že si to rodiče přáli.

„Předem už řešily, jaké si na oslavy do Normandie vezmou oblečení. Holky chtěly nějaké v dobovém retro stylu. Moje děti se tam prostě těší, nemají to nařízené,“ říká Bayer. Věří, že vzpomínková akce osloví i nejmladší účastníky a pohltí je.

„Francouzi mají v okolí domy vyzdobené trikolórami a celé pobřeží pěti vyloďovacích pláží se před dnem D, který připadl na 6. června, rozzáří synchronizovaným ohňostrojem. Myslím, že ta atmosféra vtáhne každého,“ prohlašuje Rudolf Bayer.

Na cestu do Normandie se vydaly vozy například Jeep Willys WC 51 a WC 52, Dodge WC 51 a WC 52, mezi speciálními kousky je to Dodge WC 52.

Členové Military Car Clubu jezdí na oslavy do Normandie od roku 1994 pravidelně každých pět roků. Letos výpravu u příležitosti 75. výročí vylodění v roce 1944 podpořily město Plzeň i Plzeňský kraj.