Lidí na bicyklu v Praze přibývá díky sdíleným kolům, stoupl i počet nehod

Praha v sedlech 391 355 cyklistů napočítaly loni sčítače na křížení modřanských ulic Vltavanů a U Kina. V roce 2017 tudy projelo 501 431 jezdců, meziroční pokles činí 22 procent, přesto toto místo zůstává z pohledu cyklisty nejfrekventovanější v hlavním městě. Nárůst provozu o 56 procent evidují statistiky na cyklostezce v libeňské ulici U Českých loděnic. Za uplynulý rok tamtudy projelo 175 139 kolařů, o rok dříve to bylo 111 916 jezdců. 6 949 průjezdů byl nejvyšší denní provoz cyklistů v hlavním městě, zaznamenaly jej sčítače na Podolském nábřeží u Vyšehradského tunelu. Na druhém místě se co do hustoty cykloprovozu umístilo zmíněné křížení ulic Vltavanů a U Kina, kudy projelo 4 687 kolařů, stalo se tak o víkendu. Naopak nejnižší denní provoz TSK zaznamenala v cyklopruzích v ulici Na Petřinách, ve všední den tam projelo 144 cyklistů. 139 nehod zaviněných cyklisty se stalo v roce 2018. Lehká zranění utrpělo 82 lidí. V roce 2017 to bylo 98 nehod s 55 lehkými zraněními.