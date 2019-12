V nemocnici zatkli muže se šesti noži, chtěl vyřešit rozepře s příbuznou

Podle informací MF DNES zatkli policisté ozbrojeného muže v areálu Fakultní nemocnice v Plzni 24. listopadu pozdě večer. Policejní mluvčí Martina Korandová případ potvrdila dnes.

Podle dosavadních zjištění policie incidentu předcházely dřívější rodinné rozepře, které se muž onoho večera rozhodl vyřešit.

Podle policie muž telefonoval dotyčné osmatřicetileté ženě a požadoval, aby okamžitě odešla z práce domů.

„To ale z pracovních důvodů nešlo. Muže to rozčílilo a začal ženě vyhrožovat fyzickým ublížením a smrtí s tím, že jede za ní do práce,“ uvedla policejní mluvčí.

Protože muž volal ženě do nemocnice ten večer několikrát, žena dostala strach. Proto vše oznámila na policejní tísňovou linku 158.

Operační důstojník na místo ihned poslal hlídky, které dorazily do osmi minut. Muže strážci zákona zatkli v půl jedenácté v noci.



„Měl u sebe šest nožů, které vydal policistům,“ řekla policejní mluvčí Martina Korandová. Kvůli pokračujícímu vyšetřování policisté nechtějí zveřejňovat více detailů k případu.

Minulou středu poslal soudce muže do vazby. Podle informovaného zdroje mu hrozí trest od 15 do 20 let.