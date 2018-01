Moravskoslezský kraj letos čeká modernizace vlaků i hledání lékařů

„Kraj loni snížil dlouhodobou zadluženost o 200 milionů korun, z předloňských 2,1 na 1,9 miliardy korun. Počítáme s tím, že kraj všechny úvěry splatí v roce 2025,“ nastínil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Mnoho peněz odčerpává veřejná doprava. Kraj navíc letos hodlá vybírat nové regionální autobusové dopravce, protože v jedenácti oblastech ze šestnácti na konci roku vyprší uzavřené smlouvy.

Kraj vyžaduje nízkopodlažní ekologické autobusy. „Podle dlouhodobých kontraktů uzavřených na základě výběrových řízení předpokládám úsporu veřejných peněz. Ale vzhledem k nutnému růstu platů řidičů autobusů bude asi nižší, než bychom si přáli,“ přiblížil krajský náměstek Jakub Unucka (ODS) s tím, že letos navýšení mezd přijde na zhruba padesát milionů korun. „Doufám, že nám vláda tyto peníze vrátí,“ dodal Unucka.

Velký zájem je stále o dotace na nové ekologické kotle

Obměna zastaralých dopravních prostředků čeká i železnici. Zřejmě nejstarší vlaky jezdí na velmi frekventované trati mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm. „Prastaré vozy s koženkovým potahem budou nahrazeny ekologickými soupravami. Modernizace postupně doznají také další tratě,“ slíbil Unucka.

Velkým problémem zůstává špatně dostupné Bruntálsko. „Jednáme proto se Správou železniční dopravní cesty, aby co nejrychleji zmodernizovala trať Opava - Krnov - Olomouc. Máme od nich slib, že pro nás přednostně vypracují studii proveditelnosti, zda je možná elektrifikace a za jakých podmínek,“ přiblížil náměstek.

„Ze současné dotace tak máme vyčerpáno asi 700 milionů korun. To znamená, že zbývá nějakých 191,5 milionu, což vyjde na zhruba 1 800 kotlů,“ spočítal krajský náměstek Jan Krkoška (ANO). Lidé mohou o dotace žádat do konce roku nebo do vyčerpání dotací.

Stárnou lékaři, obtížně se shání jejich nástupci

Velké problémy má kraj v oblasti zdravotnictví. Lékaři stárnou a jen obtížně se daří shánět jejich nástupce. Z krajských nemocnic loni odešlo 198 lékařů, ale přišlo jen 183. „Žádný kraj nemá sedmnáct nemocnic jako my. Situace je dlouhodobě neudržitelná, musíme nastavit nový model fungování zdravotní péče,“ naznačil náměstek pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO).

Opoziční politik a bývalý první náměstek hejtmana Josef Babka (KSČM) uvedl, že od krajského vedení očekává méně sebechvály. „A naopak více úsilí při řešení problémů ve zdravotnických zařízeních, dořešení zásadních dopravních staveb a přípravy průmyslové zóny Nad Barborou,“ zmínil.

Podle Babky vize nové koalice neumožňují důslednou kontrolu ze strany opozice ani občanů. „Jediným vodítkem je rozpočet kraje, který jsme podpořili, a budeme podporovat řadu opatření a akcí, jež budou ku prospěchu občanů,“ uvedl Babka.