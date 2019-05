Deset milionů, nebo to bouchne. Vyděrač nákupního centra Anděl dostal 6 let

„Položil jsem bombu v obchodním centru Anděl. Vyžaduju deset milionů korun a to v pětistovkách eurech. Uložil jsem tam pětikilovou trhavinu... Přesně v 18:00, zpoždění ani o minutu míň, ani o minutu víc, jinak celý barák poletí do vzduchu. Žádám vás, abyste těch deset milionů korun vložil do albertové tašky a dal to do popelnice za obchodním centrem,“ oznámil Lares 27. srpna 2018 odpoledne na tísňovou linku 112 a vyvolal tím mimořádný poplach.

Za hodinu volal znovu. „Máte ty peníze? Kolik času potřebujete? Stihnete to?“ zajímalo ho. „Nejsem schopný sdělit, jestli se to stihne,“ reagoval pracovník na tísňové lince. „Já vám o půl šesté zavolám. Dělejte, co musíte,“ řekl Lares a zavěsil.

Nákupní centrum bylo urychleně evakuováno a uzavřeno. Na místo přijeli pyrotechnici a obchoďák prohledali. Žádnou výbušninu nenašli.

„Obžalovaný vyvolal vážné znepokojení části obyvatelstva a bezdůvodnou záchrannou akci integrovaného systému. Svým jednáním způsobil škodu 4,62 milionu korun,“ konstatovala státní zástupkyně Ivona Horská.

Lares volal na tísňovou linku znovu další den dopoledne. „Proč jste neudělali to, co jsem vám řekl? Ta bomba tam teď fakt je. Udělejte to, co jsem řekl včera a všechno bude v pohodě,“ oznámil.



Pokaždé telefonoval z jiné budky. Poprvé z té, která stojí před prodejnou McDonald´s, na dohled od později evakuovaného obchodního centra.



Policistům stačilo k dopadení vyděrače pár hodin. Odpoledne po třetím telefonátu ho měli. Skončil ve vazbě.



Soud poslal Jana Larese po dopadení do vazby (30. 8. 2018):



Na začátku hlavního líčení se obžalovaný mladík omlouval. „Chtěl bych se omluvit všem, kterých se tato věc dotkla. Do dnešního dne sám neznám odpověď na to, proč jsem to udělal. Uváděl jsem, že motivem byly peníze, ale říkám si, že to předání peněz nemohlo vyjít. Je mi to líto,“ tvrdil.



Škoda, kterou vyčíslili někteří obchodníci: Tesco – 1 824 tisíc

Exim Tours – 399 tisíc

H&M – 315 tisíc

Cinema City – 226 tisíc

Sephora – 200 tisíc

Nestlé Česko – 168 tisíc

Zara – 142 tisíc

Česká spořitelna – 109 tisíc

Hervis Sport – 100 tisíc Poškozených firem a obchodů byly desítky. O náhradu škody žádaly i některé instituce, například policie, záchranná služba či hasiči.

zdroj: obžaloba



„Co se odehrávalo od prvního telefonátu do toho posledního?“ zajímalo předsedkyni senátu Moniku Křikavovou.



„Zašel jsem si na pivo, zašel jsem si na oběd. Projít památky, byl jsem poprvé v Praze,“ přiznal Lares, který pochází z Bohumína.



Obžalovaný podle znalců netrpí duševní chorobou, má však poruchu osobnosti. „Přestože je posuzovaný osobou simplexní (jednoduše strukturovanou), sociálně naivní a jen podprůměrného intelektu, tento stav s rezervou postačuje k tomu, aby rozpoznával, co je správné a co nikoliv. Kdy stojí na hranici zákona a kdy zákon již překračuje,“ popsal znalec a psychiatr Petr Kubej.



V době činu byl Lares středně opilý. Alkohol ve větší míře požívá často, podle znalců na něm není „chorobně závislý“.



„Pokud by si řekl: budu totálně abstinovat od všech návykových látek, tak by se míra sebekontroly jeho impulzů, které nakonec vedou k nevhodnému až protispolečenskému jednání, výrazně snížila. Ale to on nikdy neudělal,“ řekl Kubej.



Podle psychologa Jiřího Klose je resocializace (náprava) obžalovaného mladíka velmi problematická, obzvláště ztížená až téměř vyloučená. „Pokud se nepoučí z opakovaných chyb, tak ta schopnost může být až vymizelá,“ myslí si znalec.

Obhájkyně Hana Kukrálová žádala pro klienta trest na spodní hranici trestní sazby (5 let). „Ve věznici na sobě malými krůčky pracuje. Dochází jednou týdně ke kaplanovi. Potřebuje vnitřní motivaci. Myslím, že dospěl k tomu, že nechce strávit celý život ve věznici,“ uvedla advokátka.

Soud upozornil poškozené, že mají mít společného zmocněnce „Rozhodla jsem usnesením o tom, že poškození mají právo uplatňovat svoje návrhy na náhradu škody pouze prostřednictvím společného zmocněnce. V tuto chvíli nemám žádnou zprávu o tom, že by si poškození takového zmocněnce zvolili. Jde o vazební věc (obžalovaný je ve vazbě, soud by proto měl věc rozhodnout bez zbytečných průtahů). Kapacita většiny jednacích síní Městského soudu v Praze není schopná absorbovat desítky poškozených a u velkých síní jsou čekací doby na volný termín v řádu měsíců. Bylo by vhodné, aby orgány činné v přípravném řízení trestním už od počátku u těchto věcí, kdy je zřejmé větší množství poškozených, je vedly k tomu, aby si ustanovili společného zmocněnce. Aby v době, kdy je podaná obžaloba, společný zmocněnec existoval, měl shromážděné nároky, měl je podložené a byl schopen tyto nároky před soudem obhajovat.“

Monika Křikavová, předsedkyně senátu Městského soudu v Praze



Státní zástupkyně navrhla Laresovi šest až sedm let vězení a desetiletý zákaz pobytu na území Prahy.



Senát se po poradě přiklonil k jejímu návrhu. Mladíka poslal za vydírání ve stádiu pokusu a přečin šíření poplašné zprávy do věznice s ostrahou na šest let. Po odpykání trestu nesmí deset let navštívit hlavní město.

„Toto jednání (telefonáty, v nichž je vyhrožováno uloženou bombou) bylo velmi často zlehčováno. Možná že před deseti nebo patnácti lety by státní zastupitelství vnímalo, že jde o trestný čin, ale v zásadě je to nějaká klukovina. Ovšem v současném světě, kdy se nebezpečí terorismu posunulo do Evropy, a to připustil i obžalovaný, že si uvědomuje situaci, kdy je plné nákupní centrum, probíhá evakuace, že tady nejde pouze o hmotnou škodu. Jde také o nemajetkovou újmu, kterou utrpěla celá řada osob. Ty byly vystaveny velké psychické zátěži ve snaze urychleně opustit prostor, kde něco hrozí,“ zdůraznila po vyhlášení rozsudku předsedkyně senátu Monika Křikavová.

Soud zvažoval nižší pětiletý trest, jenže Lares má z minulosti záznam v rejstříku trestů za krádeže a loupež (pokusil se někomu vytrhnout z ruky mobilní telefon).



Přísnější postih by podle soudu také nebyl spravedlivý. Mladík totiž žádné trhaviny neměl a jeho nezákonné jednání zůstalo ve stádiu pokusu.



Senát Moniky Křikavové odmítl v pondělí nad Laresem zlomit hůl. Uvědomuje si, že to neměl na životním startu jednoduché – v pubertě mu zemřela matka, nevyrůstal v harmonickém prostředí, dokončil jen základní školu, nemá žádnou pracovní kvalifikaci.

„Lišíte se od zvířat. Jste člověk. Máte svobodnou vůli. Vaše mentálně úroveň je taková, že jste schopen nějaké změny učinit. Nebudete mít (ve vězení) přístup k alkoholu, nejste taková ta citově totálně oploštělá osoba, s kterou se tady běžně setkáváme. Bude pouze na vás, co se svým životem uděláte. Oproti jiným, kteří se k městskému soudu dostávají a sedí na vaší lavici, máte teď možná jedinou možnost ve svém životě něco s tím ještě udělat,“ řekla soudkyně mladíkovi, který se na ni díval a poslouchal.



Jako příklad mu dala vězně, kteří ve výkonu trestu získali výuční list a po propuštění začali vést řádný život.



Lares po poradě s obhájkyní trest přijal. Práva odvolání se vzdala i státní zástupkyně. Rozsudek je, pokud jde o vinu a trest, pravomocný. Lze se odvolat jen ohledně náhrady škody. Tu soud neřešil, protože si poškození neustanovili společného zmocněnce, k čemuž byli vyzváni.



„Pevně doufám a věřím, že se za podobných okolností už neuvidíme. Budu ráda, pokud budete končit výkon trestu a budete vědět, že máte před sebou nějakou budoucnost. Že budoucnost je ve vašich rukách a že se nestanete stálým klientem trestní justice. Vy tu šanci ještě stále máte,“ řekla Laresovi před odchodem soudkyně. Mladík přikývl. Pak ho eskorta odvedla do výkonu trestu.