Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů dozná změn

9:04

Od července tohoto roku vstupují v platnost novely zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech, které mění podmínky, lhůty i některé poplatky. Občanské průkazy i pasy bude možné za poplatek vydávat i v kratší než měsíční lhůtě, a to do pěti pracovních dní, nebo dokonce do 24 hodin. Občanské průkazy budou také nově obsahovat elektronický čip, který umožní vzdálené prokázání totožnosti držitele.