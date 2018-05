Stoppard, Ibsen i Goethe. Východočeské divadlo nabídne sedm novinek

Sestavit přitažlivý dramaturgický plán, který dokáže zaplnit hlediště Východočeského divadla nejen jeho abonenty, bývá permanentním rébusem pro dramaturgyni Janu Pithartovou a její kolegyně Janu Uherovou a Annu Hlaváčkovou.

„Vycházíme z toho, jaký máme soubor, jaké máme diváky a jaká je tu divadelní tradice. Od tematického zaměření, které se tu před pár lety zkoušelo, jsme upustily. Řada divadel to sice takto dělá, ale my jsme se shodly na tom, že stavět plán na jednom společném tématu je velmi závádějící a spíš umělé,“ vysvětlila Jana Pithartová s tím, že ve městě, kde je jediné profesionální divadlo, musí být repertoár pestrý. Její slova potvrzuje i sedm titulů, které městská scéna pro svou 109. sezonu chystá.

První novinkou bude v režii Petra Novotného hra Zamilovaný Shakespeare, která vychází ze stejnojmenné filmové romantické komedie z roku 1998. „Nejsem příliš velký fanoušek trendu dělat z filmu divadlo, ale v tomto případě si ta látka o divadelní zpracování přímo říká. Zamilovaný Shakespeare je skvělý a velmi známý film a řada divadelníků jej chtěla na jeviště převést, ale dlouho to kvůli autorským právům nebylo možné,“ řekla Jana Pithartová.

Příběh politika, který kariéru postavil na lži

S Ibsenovým dramatem Opory společnosti se do Pardubic vrátí režisér David Šiktanc, který se v divadle už blýskl úspěšnou a na zdejší poměry poněkud netradiční inscenací Živý obraz. Nyní nachystá drama, které se na českých jevištích nehrálo více než padesát let.

„V současné době je ale velmi aktuální. Vypráví totiž příběh velkého významného politika a podnikatele, který sice platí za vzor ctnosti a mravnosti, ale svou kariéru si postavil na lži,“ přiblížila Pithartová.

Na své si v sezoně přijde jak dámský, tak pánský herecký soubor. První inscenací roku 2019 bude totiž pod režijním vedením Kateřiny Duškové hra Mikve současné izraelské dramatičky Hadar Galron.

„Je to příběh osmi žen, které se scházejí v židovské rituální lázni a při jejich povídání vyplouvají na povrch různá tajemství. Židovské téma není hlavním bodem tohoto textu, hra vypovídá o postavení žen, které je vyhrocené zvláštní židovskou komunitou,“ uvedla Pithartová. Protějškem ryze ženské hry bude mužská parodická crazy komedie Velká bankovní loupež, kterou jako českou premiéru nastuduje režisér Robert Bellan.

Do zákulisí oblastního divadla, kde se zkouší hra, kterou ještě dramatik stíhaný tvůrčí krizí nedopsal, ale předseda správní rady ji už zakázal, zavede spolu s režisérem Petrem Novotným Divadelní komedie.

„Jak už název napovídá, je to hra z divadelního prostředí, nádherná, velmi laskavá komedie, která líčí tvorbu inscenace od vzniku hry až po její premiéru. To je proces, který my divadelníci prožíváme jako profesi, která je někdy i krutá. Diváky by pohled zvenku mohl pobavit,“ věří Pithartová.

VčD - 109. sezona Městská scéna T. Stoppard - M. Norman - L. Hall: Zamilovaný Shakespeare režie Petr Novotný, 13. 10. 2018 H. Ibsen: Opory společnosti režie David Šiktanc, 15. 12. 2018 H. Galron: Mikve režie Kateřina Dušková, 23. 2. 2019 H. Lewis - J. Sayer - H. Shields: Velká bankovní loupež režie Robert Bellan, 23. 3. 2019 B. Ahlfors: Divadelní komedie režie Petr Novotný, 11. 5. 2019 J. W. Goethe: Spřízněni volbou režie Zdeněk Dušek, 8. 6. 2019 Malá scéna ve dvoře E. Soler: Proti lásce režie Linda Dušková, 27. 10. 2018

Sezonu uzavře milostný příběh, kterým je divadelní adaptace románu Johanna Wolfganga Goetha Spřízněni volbou. „Ukazuje, co všechno se může stát, když dostatečně nezvážíme všechny okolnosti a neuvědomíme si, jak mohou zatočit se vztahem,“ řekla Pithartová s tím, že hlavním tvůrcem inscenace bude režisér Zdeněk Dušek.

Pro Malou scénu ve dvoře je naplánovaný jediný titul - a to komická koláž Estevea Solera Proti lásce, kterou připraví režisérka Linda Dušková. „Tvoří ji několik souvislostmi propojených minipříběhů z partnerského života, které se odehrávají v nedaleké budoucnosti a upozorňují, jak by to s námi mohlo dopadnout, když si lásky i jiných opravdových hodnot nebudeme dostatečně vážit,“ doplnila Pithartová. I nadále budou pokračovat scénická čtení INprojekty a chybět nebude ani řada hostujících souborů.

Prodej předplatného na 109. sezonu pro premiérové abonenty skupin P1 a P2, a skupiny VG či V a pro mládež ze základních, středních a vysokých škol začne 21. května.