Za tragický výbuch skladu plynových lahví půjde podnikatel do vězení

„Je vinen, že v objektu zkolaudovaném jako sklad náhradních dílů skladoval větší množství propanbutanových lahví a prostřednictvím svých zaměstnanců prováděl takzvané přepouštění propanbutanu, aniž by měl k tomu příslušné oprávnění. S vědomím obžalovaného pak 30. června 2017 prováděl jeho zaměstnanec tuto nebezpečnou činnost, při které došlo k úniku kapalného plynu a následné explozi,“ řekla tachovská soudkyně Michaela Řezníčková.

Vysvětlila, že v hale byla nalezena tlaková nádoba, která podle tvrzení obžalovaného k ničemu nesloužila. Ta měla dva ventily. V době výbuchu byl jeden z nich otevřený a z něj vedla hadice do kapalné části tlakové lahve. Ohnisko požáru bylo hned vedle této velké tlakové nádoby, kde docházelo k přepouštění propanbutanu.

„Spáchal přečin obecné ohrožení z nedbalosti a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v délce tří let nepodmíněně,“ dodala soudkyně. Obžalovaný čtyřiašedesátiletý Kovařík byl ohrožen sazbou od 3 do 10 let. Proti rozsudku se odvolal.

Experti z různých oborů dodnes přesně nezjistili, co bylo příčinou samotného výbuchu a následného požáru skladu tlakových lahví.

Podle obhájce obžalovaného to mohla způsobit cigareta, poškozená lahev, statická elektřina nebo nešťastná náhoda. Navrhoval proto svého klienta zprostit obžaloby v plném rozsahu.

Pavel Kovařík podniká v oboru přes dvacet let a stejnou dobu se znal i s šedesátiletým mužem, který v objektu uhořel. Jejich rodiny měly přátelský vztah.

„Je mi líto, co se stalo. Nevím, že by některý ze zaměstnanců přepouštěl plyn, nikdy jsem takový pokyn nedal. Finančně by se mi to nevyplatilo. Jen jsme prodávali lahve s plynem. Nevím, co se stalo, nedokážu si to vysvětlit. Dělal jsem vše tak, abych dodržoval předpisy,“ řekl dnes u soudu podnikatel.

Státní zástupce Ondřej Wendler stejně jako soudkyně je naopak přesvědčen o tom, že přepouštění plynu se dělo s vědomím obžalovaného. Navrhoval pro Kovaříka vězení v délce kolem čtyř let a zákaz činnosti na dobu deseti let.

„Jednal nedbalostně, věděl s ohledem na svoji praxi, že nesmí provádět plnění lahví propanbutanem. Tím, že lahve přepouštěl, nemusel kupovat plyn, převážet bomby na výměnu. Tím ušetřil peníze. Za celou dobu svého provozu neprovedl kolaudaci budovy k účelu, ke kterému byla užívána,“ vysvětlil důvody státní zástupce.

Podle znaleckých posudků 30. června 2017 došlo v objektu v Plané k zahoření tekutého propanbutanu, který ale nemohl uniknout samovolně. „Únik tedy musel vzniknout manipulací s lahví. Logicky tedy poškozený muž přepouštěl plyn z jedné lahve do druhé,“ pokračoval státní zástupce s tím, že podle výpovědi manželky zemřelého muže byl zaměstnanec bezproblémový a vždy plnil to, co mu zaměstnavatel nařídil.

Po prvním výbuchu se ve skladu rozhořel velký požár. Při něm pak řada lahví explodovala. Kusy rozervaného kovu létaly i do okolí skladu, kde jsou budovy firem i obytné domy.

Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, evakuovali lidi z půlkilometrového okruhu kolem skladu, uzavřeli silnice i provoz na blízké železniční trati. V troskách objektu pak objevily mrtvého muže. Podle expertů byl při výbuchu těžce zraněn, upadl do bezvědomí a následně uhořel.

Video záchranářů ukazuje zkázu po požáru v Plané (30. 6. 2017)