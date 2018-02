Muž souzený za vybržďování možná jen spletl pedály. Případ dořeší úřad

Profesionálnímu řidiči Stanislavu Břuchanskému hrozily až dva roky vězení a zákaz řízení za to, že před Vánoci roku 2015 předjel v osobním autě kamion na dálnici D5 a při zařazování před něj zpomalil. Kolos pak do jeho vozu zezadu narazil.

Břuchanský, který v Německu jezdí jako řidič autobusu, ale nehodu vysvětloval jako „souhru blbých náhod“. Tvrdil, že ten den řídil v pracovních botách se širší podrážkou, než v jakých obvykle jezdil, proto po předjíždění sešlápl nesprávný pedál. A s touto verzí u soudu uspěl.

„V žádném případě jsem nechtěl řidiče kamionu vybrzdit. Předtím jsem dvanáct dnů jezdil jen s autobusem. Tam pedály máte dál od sebe, je tam hodně věcí jinak. Navíc jsem měl na nohou pracovní boty, ve kterých jsem předtím myl autobus. Ty mají porážku o něco širší, než boty, ve kterých jsem jezdil. Tak se asi stalo, že jsem omylem šlápl na brzdu. Sám jsem byl překvapený, že auto zpomaluje. Nevěděl jsem, co se děje. Jak jsem byl zvyklý z autobusu, hledal jsem v páčce stěrače auta, jestli nemám zapnutý retardér,“ vysvětloval muž před tachovským okresním soudem.

Chvíli před střetem bylo na dálnici zúžení a kamion vjel do pruhu před osobní auto. Když se zase rozšířil počet pruhů, Břuchanský podle spisu kamion předjel.

Řidič uspěl, protože se jeho verzi nepodařilo vyvrátit

Soudní znalec Jaroslav Pavlík, který zkoumal záběry z kamery umístěné v kabině kamionu, i z dálničních kamer, se domnívá, že vybrždění kamionu mohlo být úmyslné.

„Nemohu ale vyloučit ani verzi, že řidič osobního vozu šlápl na špatný pedál. Stačí při delší jízdě jen změnit úhel sezení, a může se to stát. Podle mě se na nehodě podepsali oba řidiči,“ uvedl znalec.

Soudkyně Michaela Řezníčková loni v listopadu rozhodla, že potrestání za tuto nehodu by mělo být v kompetenci tachovských úředníků, a ne soudu.

„Kdyby bylo na místě uznat vinu řidiče, musela by být jeho obhajoba vyvrácena. I z toho, co řekl znalec, platí, že pravděpodobnější může být verze obžaloby, ale musela by to být verze bez pochybností. To v tomto případě není,“ vysvětlila tehdy soudkyně.

Státní zástupce, který pro Břuchanského požadoval podmínku a dvouletý zákaz řízení za úmyslné poškození cizí věci, proti verdiktu okamžitě podal stížnost. Tu v tomto týdnu přezkoumával v neveřejném jednání Krajský soud v Plzni. „Rozhodnutí bylo potvrzeno,“ řekl mluvčí Krajského soudu David Ungr.

V případech, kdy je vybržďování jednoznačně prokázáno, soudy tento prohřešek přísně trestají.

Na devět let má jít do vězení šestatřicetiletý Martin Kostner, který vybržďováním v prosinci 2016 způsobil na dálnici D10 smrtelnou nehodu. V nabouraném autě zemřel kojenec. Muž dostal také devítiletý zákaz řízení a musí zaplatit přes 1,4 milionu korun odškodného. Verdikt není pravomocný.

Šestiletý trest dostal před třemi roky také řidič, který vybržďoval auto na dálnici u Jihlavy, při nehodě se tehdy lehce zranila jedna žena.

