V šumavském výběhu je už příliš mnoho vlků, samice dostala antikoncepci

Speciální výběh, kde návštěvníci mohou vlčí smečku pozorovat z dřevěné lávky, otevřel Národní park Šumava v roce 2015. Nový chov zajistil samec z plzeňské zoologické zahrady a samice z bavorské zoo v Lohbergu.

Osmiletá alfasamice byla březí již třikrát a smečka se rozrostla na čtrnáct jedinců včetně vůdčího páru. To je jen o jednoho méně, než je v areálu povoleno.

Vedení Národního parku Šumava proto rozhodlo, že vůdčí samice dostane injekci s antikoncepcí.

„Následně jsme přes sono zjistili, že antikoncepce opravdu funguje a vlčice březí není,“ sdělil mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Dodal, že samice hárají jednou ročně, a to na začátku roku, takže s dalšími přírůstky se nyní nepočítá.

„Na podzim ale budeme situaci řešit znovu. Zvážíme, zda antikoncepci podáme samcům, nebo samicím,“ podotkl Dvořák.

Národní park se snaží vlčata - šest samců a šest samic, prodat. Buď do zoologických zahrad nebo chovatelům, kteří zakládají novou smečku. Zatím byli úspěšní jen s jedním samečkem, který odjel do Polska.

„Není to problém jen u nás, ale po celé Evropě. Žádný chovatel si totiž nevezme cizí zvíře do už fungující smečky. Nemusel by přežít,“ upozornil mluvčí parku.

Vlci žijí v Srní v tříhektarovém prostoru, který by normálně stačil i pro víc jedinců. Kvůli hierarchii ve smečce ale nechce správa parku počet vlků navyšovat.

„Některá z těch vlčat by se snažila dostat pryč, nebo si smečku nějak rozdělit,“ vysvětlil pro Českou televizi zoolog Návštěvnického centra Srní Oldřich Vojtěch. To už se částečně stalo, když vůdčí samec zabil pět mladých vlků.

