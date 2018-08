Hlučné a opilé turisty se na Moravě snaží ukáznit kreslenými vtipy

Spolu s kreslířem vtipů Petrem Urbanem, duchovním otcem legendárního Rudy Pivrnce, vytvořili originální Soubor pravidel slušného chování návštěvníka města.

„Často řešíme stížnosti na chování turistů. Jenže většinou přijdou až poté, co návštěvníci už dávno odjedou z města,“ vysvětluje místostarosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.

„A tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby turisty trochu trklo, že není normální jít kolem vinohradu a uzobnout si hrozen, o deset metrů dál meruňku. Že si nemůžou o půlnoci sednout před penzion a hlasitě si povídat, protože ruší celou ulici,“ popisuje Hasil.

Vytvořit pravidla bylo jednoduché. „Jenže napsat je tak, aby je někdo skutečně četl, už je složitější,“ říká velkopavlovický místostarosta.

Na obrázcích je místní kostel nebo popelářské auto

Atraktivní formu proto těmto pravidlům dal právě kreslíř Petr Urban. Ten Velkým Pavlovicím na míru vytvořil sérii osmi vtipů, které se týkají nejčastějších nešvarů.

A do obrázků navíc zakomponoval to, co je pro město typické. Lidé tu uvidí místní radnici nebo kostel, městský znak i popelářské auto firmy, která tady odpad skutečně vyváží.

Radnice nadiktovala kreslíři konkrétní témata, kterým se má věnovat. Vedle rušení nočního klidu, špatného parkování nebo krádeží ovoce je i upozornění na jízdu na kole pod vlivem alkoholu či odhazování odpadků.

Vtip o hřbitovu musel kreslíř předělávat

Další obrázek upozorňuje cyklisty, aby byli ohleduplní k místním zemědělcům, kteří se jim na cestách mezi vinohrady horko těžko vyhýbají. Pak už měl Petr Urban volnou ruku.

„Jeden z vtipů jsme ale museli nechat předělat. Týkal se odpalování ohňostrojů, které je poslední dobou docela časté. Pan Urban k němu napsal: ‚Běžte si to odpalovat ke hřbitovu, tam všichni spí tvrdě.‘ Jenže my máme hřbitov uprostřed obce,“ směje se Petr Hasil.

Radnice z originálního komiksu vytvoří tabule, které umístí tam, kde se zdržuje nejvíce turistů. Nakolik bude kampaň úspěšná, se teprve ukáže. Podobně upozorňují na pravidla chování třeba provozovatelé českých sjezdovek.