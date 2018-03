Za podzemní parkoviště zaplatí Vsetín místo třiceti milionů dvojnásobek

Když se v květnu 2016 ve Vsetíně konalo veřejné projednávání stavby obchodní galerie a opravy vlakového nádraží, na němž s lidmi mluvil tehdejší starosta Jiří Čunek, zazněla informace, že podzemní parkoviště, které na místě vybuduje město, vyjde na 30 milionů korun.

Letos v lednu radnice vypsala veřejnou zakázku na dodavatele stavby podzemních garáží. Částka včetně DPH už ale činí 61,8 milionu korun a na případné vícepráce je vyhrazeno 12 milionů.

Podle zastupitelů z opoziční Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) navíc město do projektu soukromého investora už vložilo 78 milionů korun.

„Taková suma by přitom stačila na uspokojení všech žádostí v sociální oblasti a ještě by milion zbyl. Za tyto peníze by šlo opravit také 1 643 metrů chodníků nebo zafinancovat chybějící místa v domově seniorů Na Vyhlídce, která chybí Diakonii Vsetín,“ uvedl zastupitel Michal Berg.

Starosta: Projekt se zdržel o více než rok

Podle starosty Jiřího Růžičky (KDU–ČSL) ale za více než dvojnásobné zdražení stavby parkoviště mohou právě zástupci KOV. Dva z nich loni v únoru podali námitku proti vydání územního rozhodnutí, protože podle nich byla stavba galerie v rozporu se zákonem. Úřady jim ovšem nevyhověly (viz též Prostor před nádražím ve Vsetíně se změní, může přibýt nákupní galerie).

„Jejich krokem došlo ke zdržení projektu o více než rok. Navíc v době, kdy byla nabídka pracovní síly a materiálu mnohem levnější než je dnes, kdy je stavebnictví v rozmachu,“ prohlásil Růžička.

Argumentuje, že například přeložky inženýrských sítí se musely dělat v zimě, což jejich cenu zvýšilo.

„Místo toho, abychom tyto finance mohli použít na opravu chodníků, dětských hřišť či jiných prospěšných investic, museli jsme je investovat kvůli námitce zastupitelů za KOV do projektu podzemního parkoviště,“ konstatoval Růžička.

Město chce na parkoviště získat dotaci

Berg jeho slova odmítá. „Celkové zpoždění způsobené odvoláním bylo jen čtyři měsíce,“ popsal s tím, že podle něj za zvýšením ceny stojí požadavky developera, který po městu chtěl třeba postavit budovu restaurace, která podle něj s obchodní galerií nijak nesouvisí.

„Budovu o rozloze 500 metrů čtverečních na ploše městského podzemního parkoviště staví podle smlouvy Valatrans, nikoliv město. A její budoucí využití je stále otázkou,“ řekl předseda představenstva společnosti Valatrans Jaroslav Vala, podle nějž za zvýšením ceny stojí zmíněná námitka KOV.

„Kvůli tomu se zvýšily i náklady Valatransu,“ dodal Vala.

Město chce na parkoviště získat dotaci, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů.