Vsetín skupuje budovy u zimního stadionu, chystá zde sportovní zónu

„Je to strategický nákup. V lokalitě plánujeme vybudovat ucelenou sportovní zónu,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

Pro nájemníky, kteří prostory využívají, se zatím nemění nic, čeká je ale změna smluv. „Nechystáme velké zásahy, rozhodně ne v nejbližší době. V našem zájmu je dohodnout se s nájemníky na dalším užívání prostor,“ ujistil Růžička.

Vznik městského sportovního centra je zatím jen plán, který se může uskutečnit odhadem do deseti let. V tuto chvíli ještě není jasná ani koncepce, podle které budou nová sportoviště vznikat.

„To je problém, ze kterého mohou plynout ne zcela promyšlené kroky. Před rokem se uvažovalo o velkém budování u atletického stadionu na Ohradě, teď zase na Lapači,“ reagoval opoziční zastupitel Michal Berg z Koalice pro otevřený Vsetín.

Sportovní komise města proto nyní vyzvala radní, aby dokument zajistili.

Požadavky proberou experti

Ve Vsetíně funguje vedle sebe několik sportovních organizací. Nejvíce odvětví spadá pod TJ Zbrojovka, velkou část jich sdružuje rovněž tělovýchovná jednota MEZ a organizace Sokol.

Hokejisté by uvítali druhý, tréninkový, zimní stadion, fotbalisté chtějí hřiště, ve Vsetíně chybí krytá tenisová hala a další pro badminton.

Nové zázemí potřebují také halové sporty, které se těší stále větší oblibě. Současná hala je však už nyní přetížená.

Ani gymnasté nemají kde trénovat. Zatím se musejí spokojit s tělocvičnou základní školy. Vzhledem k tomu, že sport láká velké množství především dětí, je absence tělocvičny stále větším problémem.

„Teď jde o to, aby se na všechny požadavky podívali odborníci a řekli, co má smysl stavět a kde by to mělo být,“ podotkl místopředseda tělovýchovné jednoty Zbrojovka a člen městské sportovní komise Bohdan Kašpar.

Na Ohradě má být centrum sportů pod širým nebem

Některé dílčí úvahy již konkrétní obrysy mají. Zmíněná chybějící gymnastická tělocvična by mohla vzniknout v jedné z budov na Lapači, které byly součástí transakce. V případě, že by se naskytla možnost získat dotaci, počítá s ní město už nyní jako s první rekonstrukcí v řadě.

Experti ale obvykle doporučují stavět tělocvičny v blízkosti škol, aby bylo zajištěné využití v dopoledních hodinách. Na Lapač je to přitom z většiny vsetínských škol poměrně daleko.

Jasno má radnice také v tom, že bývalý motel na Lapači bude po opravě možné propojit s halou, ke které přiléhá, a využít ho jako občerstvení a ubytovací zázemí pro sportovce.

Rekonstrukce nebo stavba nových sportovišť se ve Vsetíně řeší řadu let. Dlouhé diskuse se vedly i kolem atletického areálu na Ohradě. Plánů bylo dost, od obří rekonstrukce po úplné zrušení. Opravy se ale zatím nedočkal a stále se čeká na studii, která navrhne střízlivou variantu jeho zachování.

„Jednáme tam o pozemcích, které nepatří městu. Počítáme s tím, že na Ohradě vznikne centrum sportu pod širým nebem a na Lapači budou krytá sportoviště,“ shrnul Růžička.