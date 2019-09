Příprava zkušebního polygonu jde podle plánu, stavba začne příští rok

„Po získání stavebního povolení by měly začít stavební práce v prvním čtvrtletí roku 2020. Tím započne transformace celého regionu a učiní z něj atraktivní místo pro mladé, kvalifikované a zkušené lidi,“ uvedl Lehmann.

Nábor pracovních sil plánuje společnost postupný, a to podle vývoje projektu.

„V první vlně budeme nabírat řádově desítky zaměstnanců, až k finálnímu číslu, což by mělo být 700 lidí,“ řekl mluvčí BMW Group David Haidinger.

Spektrum profesí bude podle něj velice široké – od inženýrů, řidičů, mechaniků až třeba po vysoce specializované pozice. Vývojové centrum má být hotové v roce 2022.

Od projektu BMW si mnoho slibují zástupci kraje i okolních obcí. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová připomněla, že region patří k takzvaně strukturálně postiženým krajům.

„Nutně potřebuje nová pracovní místa a práci s přidanou hodnotou, ale také rozvoj vědy a výzkumu, hi-tech provoz, který tady dosud chybí. Zajímavé je pro nás i spojení BMW Group s vysokoškolskými pracovišti a možnost dostat k nám do regionu jednak vysokou školu, ale také specialisty v různých oborech,“ uvedla.

Splněný sokolovský sen

Podle starostky Sokolova Renaty Oulehlové je příchod BMW pro okolní starosty splněným snem. „Myslím si, že budeme mít souseda, kterého by si přála úplně všechna města, nejen v České republice, ale troufnu si říct i ve světě,“ konstatovala.

Pro společnost BMW je zásadní dopravní napojení celého areálu. Kraj včera zahájil stavbu příjezdové cesty, se kterou souvisí i vznik okružních křižovatek.

„Je to první fáze. V těch dalších máme připravené další vjezdy, které by se uskutečnily podle toho, jak bude vznikat poptávka po tomto území,“ uvedl Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic.

Zatímco předpoklady mluvily o tom, že nová cesta bude stát 78,7 milionu bez DPH, soutěží se snížila na 60,9 milionu korun. Kraj peníze získal od Státního fondu dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím programu Restart. Nyní jej ale trápí špatný stav mostu přes železnici u Nového Sedla, který by společnost BMW také využívala.

Pomoc z ministerstva

Pomoc přislíbil ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Minimální částka, kterou bychom mohli pomoci, se pohybuje kolem 50 milionů korun,“ uvedl s tím, že v penězích je započítaná i úspora vzniklá soutěží na novou cestu.

„Byl bych rád, kdybychom našli ještě další zdroje,“ doplnil. Zmínil přitom, že by chtěl, aby stát Sokolovsku maximálně pomohl.

Polygon má vyrůst na pozemcích, které patřily společnosti Sokolovská uhelná. Předseda dozorčí rady František Štěpánek apeloval na státní správu, aby si uvědomila, že je region stále v deficitu. Zmínil, že více peněz z něj odtéká například v souvislosti s emisními povolenkami, než do něj přiteče.

„Moc prosím, kdo se může zasadit o to, aby se do regionu vracelo více peněz, ať se o to zasadí. Může to jen pomoci, region na tom skutečně není dobře,“ upozornil.

Projekt BMW je podle něj základem a obrovským pozitivem, značka pak může přilákat další potencionální investory.

„Není tajemstvím, že kromě této plochy máme připravené ještě průmyslové zóny. V současné době rozjednáváme některé aktivy a doufám, že tam také nějaké procento úspěšnosti bude,“ uvedl.

Zároveň poznamenal, že pokud se region dobře nepřipraví na útlum těžby uhlí, který může nastat i mnohem dříve, nedopadne to s ním dobře.

František Štěpánek se také přimluvil za napojení D6 na evropskou dálniční síť, neboť i na to se podle něj investoři ptají. Vladimír Kremlík řekl, že už kvůli tomu psal dopis německému ministru dopravy. Zatím ale nemá žádnou zpětnou vazbu.