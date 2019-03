Z báňského učiliště je moderní vysoká škola, v Ostravě slaví 170 let

Dějiny univerzity 23. 1. 1849 císař František Josef I. v Příbrami zakládá montánní učiliště. To je roku 1865 povýšeno na Báňskou akademii a o 30 let později dostává vysokoškolský statut.

V roce 1904 získává název Vysoká škola báňská.

Roku 1945 míří do Ostravy, 1951 se poprvé dělí na fakulty. Od roku 1964 se staví areál v Porubě.

Tři roky nato se tam stěhují studenti na koleje, v roce 1973 se přesouvá i převážná část kateder.