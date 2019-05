Staré vrty jsou časovanou bombou, města se bojí o kvalitní podzemní vodu

Staré průzkumné vrty, které za socialismu vyhloubili hydrogeologové prakticky ve všech vodárensky významných oblastech na území České republiky, jsou zpravidla neudržované a ve špatném stavu.

Města na východě kraje teď po státu chtějí, aby staré vrty zlikvidoval nebo opravil.



„Je to po právní a majetkové stránce komplikovaný úkol. Co dělat s vrtem, který vám nepatří a je na pozemku, který vám také nepatří? Správně by to měl řešit stát. Původně to totiž byly hydrogeologické vrty, které dělal státní podnik,“ uvedl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Vysoké Mýto spolu s dalšími městy leží na Vysokomýtské synklinále. Rozprostírá se na rozsáhlém území od Poličky po Vraclavský hřbet a od Ústí nad Orlicí až do Proseče. Vysoce kvalitní vody z ní čerpají desítky tisíc lidí.

Státní podnik Vodní zdroje ve své době hloubil vrty kvůli monitorování stavu podzemní vody. To, co mělo přispět k ochraně pitné vody, ji nyní paradoxně ohrožuje.

„Máme tu několik vrstev vody a monitorovací vrt jimi prochází. Kvůli špatnému stavu vrtů by se mohlo stát, že se jednotlivé vrstvy propojí,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. To by ohrozilo kvalitu podzemní vody, neboť vrchní části jsou už zasaženy dusičnany.

Vedle kontaminace je tu i jiné nebezpečí. „Zejména u artéské vody pak hrozí, že tlak vystřelí zhlaví vrtu a bude se z něho valit nekontrolované množství vody pryč do potoků a řek. V některých případech to mohou být až stovky vteřinových litrů,“ řekl před časem místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Už v roce 2017 Vysoké Mýto s pomocí státu nechalo udělat průzkum všech vrtů v okolí. Likvidaci dvou starých průzkumných vrtů podpořil Státní fond životního prostředí, který poskytl dotaci ve výši 371 tisíc korun.

Celkově odborníci našli 1 130 hydrogeologických vrtů, z nichž velká většina však byla už zasanována v minulosti a nepředstavuje žádné ohrožení. Více než dvacet vrtů je ale v havarijním stavu.

Města si přejí vytvořit systém, jak chránit zásobárny vody

Podle Daniela Brýdla už není možné získat od státu další peníze na nutné zásahy při zabezpečení starých vrtů. Teď jde městům o to, aby se vytvořil jasný systém, jak staré vrty dát do pořádku.

„Pardubický kraj uhradí kontrolu pětadvaceti vrtů, prozkoumají se kamerami a my pak budeme tlačit na to, aby si stát vrty převzal zpátky,“ popsal Brýdl.

„Právě těchto dvacet pět vrtů je v nejhorším stavu a hrozí, že by tam mohlo docházet k únikům vody, anebo naopak by něco mohlo pronikat dovnitř. Některé by měly být zrušeny, jiné by měly být opraveny, aby mohly dál sloužit pro monitorování,“ uvedl Krejza.

Starostové si plánují, že s výsledky průzkumu půjdou naministerstvo životního prostředí a budou požadovat, aby stát začal podnikat k ochraně podzemní vody účinné kroky.

Zajistit staré vrty přitom technicky nepředstavuje velký problém. Některé je možné ucpat, jiné uzavřít a ponechat pro nějaký případ v rezervě, další lze opravit.