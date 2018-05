Vrbenští skřítci pustí malé oslavence na sobotní dětský den jen za otisk palce

Aby si děti mohly užít všeho, co pro ně Spolek Přátel Vrbenska spolu s dalšími organizátory připravil, budou namísto vstupného muset na ceduli vrbenských skřítků otisknout svůj palec namočený do razítkovací barvy. A pak už se budou moci zdarma projet na bobové dráze nebo se pustit do hledání čokoládového pokladu horských skřítků ukrytého kdesi na kopci. A až nastane ten správný čas, utrhnou si nějakou tu sladkost z bonbónového domu obaleného stovkami bonbónů.



„Děti starší pěti let si zazávodí s autíčky na čtyřmetrové elektrické autodráze se čtyřmi tratěmi, pro ty nejmenší bude připraven skákací hrad, dorazí klauni z Balónkova, vystoupí vrbenská taneční škola Ria, zkusíme udělat největší bublinu na světě,“ vyjmenovává Karel Michalus, předseda Spolku Přátelé Vrbenska, a dodává, že se děti kromě jiného budou moci vyfotit s třímetrovým Golemovým synem, vyzkoušet si malování na obličej, prohlédnout si závodní truck firmy Krahulec International Logistic i hasičskou cisternu.



„Připraven máme i denní ohňostroj se stovkami konfet,“ neustává ve výčtu zajímavostí a poznamenává, že malí oslavenci budou odměněni i za to, že se budou podílet na úklidu pozůstatků ohňostroje. „Čím dříve uklidí, tím větší bude odměna,“ motivuje předseda Spolku Přátel Vrbenska a dodává, že na závěr bude vypuštěn obří balón s motýlími pozdravy dětí.