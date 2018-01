Dva podezřelé z vraždy na Písecku zadržela policie v Rumunsku

Vražda se stala 7. ledna v malé osadě spadající pod obec Záhoří. Muže ve věku 59 let a jeho o pět let mladší ženu ubodali v jejich domě. Do následné pátrací akce se zapojilo několik desítek policistů a kriminalistů, kteří zajišťovali stopy v širokém okolí (o vraždě zde).

Po dvou týdnech pak nastal výrazný posun, když policie zadržela dva důvodně podezřelé z tohoto zvlášť závažného zločinu. Nyní policie zveřejnila, že se jedná o muže a ženu slovenské národnosti a byli zadrženi v Rumunsku.

„Všechny žádosti o vydání již byly zaslány do Rumunska,“ sdělil ředitel jihočeské policie Luděk Procházka. Nechtěl však přiblížit, zda se s oběťmi znali či byli v příbuzenském vztahu.

Vydávací řízení může trvat několik dní, ale také týdnů. Další informace tak policie pravděpodobně sdělí až poté, co budou podezřelí zpět na území České republiky.

„Dvojice je podezřelá. Další otázky jsou předčasné a nebudeme prozrazovat skutečnosti, které jsou předmětem trestního řízení. Krajské státní zastupitelství i soud činí úkony k tomu, aby byli zadržení na základě evropského zatýkacího rozkazu vydáni,“ doplnil náměstek jihočeského policejního ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Miroslav Krejčí.