Na 18 ran nožem si obžalovaný nevzpomíná, po smrti soka odeslal fakturu

Během šarvátky mu podle spisu zasadil kuchyňským nožem osmnáct bodnořezných ran do oblasti hlavy, krku, rukou a hrudníku. Muž na místě zemřel.



„Lituji toho, ale už si na to nepamatuji. Vím jen, že jsem se probral na zemi v kaluži krve a vedle mě ležel Štěpán. Moje družka strašně ječela. Dával jsem mu masáž srdce a umělé dýchání. Jenom chrčel,“ uvedl během obsáhlé výpovědi obžalovaný, kterému hrozí deset až osmnáct let vězení.

Obžalovaný v první části výpovědi podrobně popsal sedmileté soužití s družkou, se kterou má dvouletého syna.

Při stručnějším líčení incidentu byl nervózní a chvílemi plakal. Podle něj byl konflikt vyvrcholením napjatých vztahů se dvěma bratry družky.

Uvedl, že s jejím otcem, který se z chalupy v osadě Mlynářovice u Volar odstěhoval měsíc před vraždou, si rozuměli.

S odstupem sedmi měsíců teď tvrdí, že si v posledních letech připadal v rodině své družky přebytečný. Nejvíc ho odmítal a ponižoval její bratr, se kterým sdíleli část chalupy.

Rodina jeho partnerky a matky dítěte koupila dům na Šumavě před deseti lety na úvěr, který spláceli tři sourozenci.

Obžalovaný připomněl, že do její rekonstrukce dal desítky tisíc a že chtěli s partnerkou podíly odkoupit, aby si mohli v nemovitosti zařídit byt. S návrhem ale neuspěli a navíc začali stále silněji pociťovat, že je oba bratři chtějí z domu vytlačit.

Napětí ve vztazích vygradovalo 22. dubna letošního roku, kdy se obžalovaný pohádal s kamarádem bratra družky a vyhrožoval mu sekyrou. Za to je navíc obžalovaný ze zločinu vydírání se zbraní.

„Zval si domů známé, dělali tam mejdany a hlučeli do rána. Ztrácely se mi věci. Tu sekyru jsem vzal jenom na zastrašení, protože se mi posmíval. Chtěl jsem ho dostat pryč. Jenom jsem naznačil ránu tupou stranou na jeho hlavu,“ vysvětloval.

V tragédii pak vyústila hádka s bratrem družky o tři dny později. Oba muži se pohádali kvůli bydlení.

„Řekl mi, že se máme odstěhovat. Odešel jsem do našeho pokoje. Pak mi došlo, že mu musím všechno znovu vysvětlit a vrátil jsem se. Stáli jsme proti sobě, on do mě strčil a kopl mě do ruky. Všiml jsem si, že má v ruce nůž. Chytil jsem ho za zápěstí, nůž upadl a já se pro něj sehnul,“ líčil obžalovaný.

Jak je možné, že oběť měla v sobě tolik zásahů nožem a navíc některé vedené zezadu, vysvětlit nedokázal. Poměrně podrobně popsal ještě konec incidentu.

Některé detaily si pamatuje přesně, zaujalo soudkyni

Po nezdařené resuscitaci nakrmil synka a usedl k počítači, aby vyplnil a poslal fakturu za provedenou práci klientovi. Šlo podle něj asi o třicet tisíc korun, které chtěl získat pro družku, než půjde do vězení.

První se dostavili na místo činu místní policisté, kteří ho, jak uvedl, nechali ještě fakturu odeslat.

Burian po zadržení odmítl vypovídat, poprvé promluvil před vyšetřovateli až v srpnu, když vyměnil svého obhájce. Před zadržením se živil jako IT technik s vysokoškolským vzděláním, původně bydlel v Praze.

K jeho výpovědi poznamenala předsedkyně senátu Olga Smrčková, že na některé detaily z tragického konfliktu si vzpomíná poměrně přesně a na jiné vůbec. Ukázala mu také nalezený vražedný nůž s ostřím dlouhým dvanáct centimetrů. Obžalovaný podotkl, že neví, zda je to ten správný a nevzpomíná si, jak ho použil.