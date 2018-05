Vůbec nevím, co se stalo, řekl u soudu muž obžalovaný z vraždy ve vlaku

9:12, aktualizováno 9:43

Až osmnáct let vězení hrozí Martinovi Vlčkovi, který je obžalovaný z vraždy o rok mladšího muže. Podle spisu ho loni zastřelil v nočním vlaku z Brna do Adamova. „Vůbec nevím, co se stalo,“ uvedl Vlček před brněnským krajským soudem, který se ve středu začal případem zabývat..