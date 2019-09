Muže obviněného z vraždy ve sklepě domu v Krči poslal soud do vazby

„Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 byl obviněný L.T. vzat do vazby, a to z důvodů uvedených v paragrafu 67 písmenem a) a c) trestního řádu,“ řekl mluvčí soudu Michal Dvořák.

Soud se obával, že by se mohl obviněný trestnímu stíhání vyhýbat, nebo že by mohl trestnou činnost opakovat.



Policie čtyřiadvacetiletého L. T. zadržela v pondělí večer, několik hodin po vraždě. K činu se policistům přiznal.



Podrobnosti o případu policie dosud nezveřejnila. Podle informací z místa byl ve sklepě nalezen muž s bodnými ranami.