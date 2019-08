Za rozbití lebky mačetou dostal mladík sedm let, soud sáhl pod sazbu

Odsouzený Lukáš Novák rozsudek na místě přijal a neodvolal se. Původně mu hrozilo 10 až 18 let vězení. Soud dal nakonec trest mírnější a přihlédl k tomu, že obžalovaný po celou dobu spolupracoval a svého činu litoval.

Zohlednil i nízký věk s tím, že sedm let by mělo na nápravu stačit.

Lednová vražda byla každopádně hodně krvavá. Skvrny na gauči, stříkance na zdi, zaschlá kaluž na zemi. Na pohovce zůstaly zimní bundy, na stole okoralé chlebíčky a na jednom talíři opět zaschlá krev, kolem zbytky alkoholu.

Novák útočil ve stavu těžké opilosti poté, co se dostal do sporu s dvaačtyřicetiletým druhem své matky.

„Sám sobě se hnusím za to, co jsem udělal. Lituji toho, ale chtěl jsem pomoci matce,“ vysvětloval ve středu před soudem.

Tragédie se podle státního zástupce Petra Žižky stala v časných ranních hodinách 20. ledna v chatce nedaleko osady Truskovice u Vodňan. Matka obžalovaného tam slavila od předchozího večera narozeniny a pozvala na ně své děti a několik přátel. Druhý den po půlnoci zábavu navštívil její druh, se kterým měla dlouhodobé rozpory.

Když se hosté postupně rozešli, zůstali nakonec druh a Novák sami. Jejich hádka a vzájemné napadání skončily vraždou.

Podle Nováka ho starší muž napadl jako první. Po krátké rvačce obžalovaný z chatky sice odešel, ale vrátil se po chvíli zpět, což byl zřejmě osudový omyl.

„Od předchozího večera jsem pil pivo a tvrdý alkohol. Byl jsem těžce opilý, na podrobnosti si nepamatuji. Vzpomínám jen, že on ležel na břiše a já mu do hlavy dal poslední ránu. Pak jsem odešel domů a probudil se až odpoledne. Volala mi matka a řekla, co se stalo. Rozhodl jsem se jít na policii a přiznat se, i když mi mladší bratr radil, abych utekl. To jsem odmítl. Pak bych utíkal celý život. Když se přiznám, tak se jednou vrátím domů,“ vysvětloval obžalovaný.

Podle znalců byla poslední rána nejsilnější, oběti prorazila lebku a zasáhla mozek.

S partnerem matky se nesnášel

Předsedkyně senátu Olga Smrčková nechala v soudní síni promítat rekonstrukci vraždy. Obžalovaný předváděl na figurantovi, jak se bránil napadení a jak použil náhodně nahmatanou mačetu s délkou čepele třicet centimetrů, která ležela u kamen.

Novák se mimo jiné přiznal, že občas kouřil marihuanu a v kombinaci s alkoholem mu selhávala paměť. V kritickou dobu měl v sobě jednoho jointa. Živil se hledáním vltavínů.

S partnerem matky se nesnášel, protože, jak tvrdil, se muž opíjel a byl na ženu hrubý. Stejně tak i na další Novákovy sourozence. Ve společné domácnosti proto podle svých slov obžalovaný zůstával jen jako ochránce mladších dětí a matky.

Podobně popsali soužití v rodině sourozenci obžalovaného. Žena a matka celkem osmi dětí se podle dalších svědků před několika lety seznámila s mužem slovenské národnosti a pak rozvedla, o děti se manželé rozdělili.

Z milence se nakonec vyklubal nezaměstnaný alkoholik, který rodinu psychicky týral. Domácnost proto navštěvovaly i sociální pracovnice. Naopak jako pracovitého a nekonfliktního člověka vylíčil zavražděného jeho jediný kamarád. Potvrdil přitom, že se s ním partnerka chtěla rozejít.