Policie pročesává širší okolí zahradní kolonie, v níž našla tři mrtvé

Policejní operace v úterý pokračovala v ještě větším rozsahu než předchozí den. Po poledni přijely do zahrádkářské osady osobní vozy policie a čtyři služební dodávky. Policisté začali důkladně pročesávat širší okolí kolonie.

„Procházejí okolí chaty v rojnici a zkoumají každý cíp země. Na místě před tím byli ještě dva kriminalisté, kteří podrobně prohledávali chatu, kde se tragédie stala, a zahradu. Přilehlé pole procházejí i psovodi,“ sdělil ze zahrádkářské kolonie zpravodaj MF DNES.

Policie nechce sdělit, co přesně na místě hledá, zda jde například o vražednou zbraň. „Po dohodě se státním zástupcem nebudeme zatím poskytovat k případu žádné bližší informace,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Není tak stále jasné, co přesně se v zahrádkářské kolonii stalo a kdo zabil manžele, kteří v domě žili se dvěma nezletilými dcerami a dospělým synem.

Jednou z verzí, s níž kriminalisté pracují, je podle úterního zjištění ČTK, že manžele zavraždil starší muž s kriminální minulostí a sám se pak zastřelil. Policie se k tomu ale odmítá vyjádřit a neřekla ani, zda byl na místě kromě vraha ještě další člověk, který následně utekl.

Server Lidovky.cz pak citoval žalobce Vladimíra Jana, který v pondělí v podvečer informoval, že policisté „žádnou osobu nezadrželi“ a že „jedna z poškozených je mladistvá“. Tím nepřímo potvrdil původní pondělní informaci, že jedna z dcer byla znásilněna (o pondělním případu zde).

Děti jsou u příbuzných

Zatím také není jasné, od koho se policie o tragédii ve Střížovicích dozvěděla. Podle svědků na místo v pondělí ráno dorazili souběžně policisté a záchranka. Je tedy možné, že záchranáře zalarmovaly samy děti zavražděných manželů.

Obě dívky by podle zdroje MF DNES měly být v současné době u příbuzných mimo Ústecký kraj.

Tragédie se stala v zahradní kolonii Český Újezd poblíž Ústí nad Labem. Vrah podle dostupných informací oba rodiče svázal a když už se nemohli bránit, zastřelil je. Zabil také jejich psa. Venku před domem pak zastřelil i sebe.

Zděný domek, v němž se brutální scény odehrály, stojí uprostřed kolonie. Zahrada u domku je obehnaná hustým živým plotem, před vchodem stojí smrky.

„Rodina tu bydlela asi pět let, on byl takový zvláštní člověk, žil alternativním způsobem, sám se někdy pasoval do role léčitele. Když jsem mu například nedávno říkal, že musím jít do nemocnice na operaci sleziny, odpověděl mi, ať nechodím, a navrhl, že on sám mě vyléčí a po svém,“ vyprávěl jeden z místních zahrádkářů.



„Mám tady chatu od roku 1989 a nikdy se tady nic závažného nestalo. Nevím o tom, že by s ním měl někdo spory,“ doplnil další ze sousedů.

Starosta Chlumce Roman Zettlitzer o případu neměl bližší informace. „Ani nevím, že v té osadě někdo žije celoročně. To je věc Českého zahrádkářského svazu,“ řekl.

Video z policejního vyšetřování na místě činu:



