Muž bodal do přítelkyně, ze které si udělal služku. Trest 19 let odmítl

Z přítelkyně si postupně udělal služku, od které vyžadoval, aby měl uklizeno, vypadala neustále skvěle a starala se o něj. Dlouho mlčky snášela jeho násilí, styděla se, tajila vše před okolím.

Když loni na jaře od muže odešla, pokusil se ji zavraždit, zmiňuje spis. Aby ženu sprovodil ze světa, opatřil si paralyzér a pár minut před činem i velký steakový nůž.

Ženu podle obžaloby napadl zezadu, opakovaně proti ní použil paralyzér, do horní části těla jí třiceticentimetrovým nožem zasadil nepočítaně ran.

Žena má zohyzděné tělo, výslechy u soudu proplakala

„Poškozená byla po celou dobu při vědomí. Snažila se rukama bránit. Při výpovědi před soudem ukazovala i zohyzděné tělo, plakala při tom. Má trvalé následky, z prožité hrůzy se u ní rozvinul posttraumatický stresový syndrom. Při útoku nabyla přesvědčení, že to jsou poslední minuty jejího života. Soudu vylíčila, jak se jí po opakovaném použití paralyzéru kouřilo z hlavy,“ popsala soudkyně útok, který byl ze strany dvaačtyřicetiletého invalidního důchodce Alexandra M. velmi brutální.

Těžce zraněná žena v tratolišti krve dokázala násilníka přesvědčit, aby zavolal záchranku a řekl jim, že se pobodala sama. Tvrdila mu, že stejně nepřežije.

Na to on podle soudu lidově řečeno skočil i kvůli svému nižšímu intelektu. Po telefonátu se převlékl a z bytu utekl. Ženu zachránila okamžitá operace.

Soudci Alexandra M. poslali za předem připravený a promyšlený pokus o vraždu na 19 let do věznice s nejpřísnějším režimem. Hrozilo mu maximálně 20 let. Hned v soudní síni se odvolal. Zraněné musí zaplatit 1,5 milionu korun.

Soudci neuvěřili verzi obžalovaného, který jim mimo jiné tvrdil, že si koupil laserovou baterku, o níž nevěděl, že je to paralyzér. Na bodání nožem si prý nepamatoval.

Činu nelituje, jen sám sebe

„Nevěříme mu ani lítost, kterou tu deklaroval. To nebyla lítost nad činem, ale nad sebou samým,“ uvedla soudkyně Ivana Růžičková.

Alexandr M. při odůvodňování rozsudku odmítavě kroutil hlavou a otíral si oči.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že vztah s přítelkyní měl krásný a všichni v okolí jim ho záviděli.

„Nic jsem neplánoval, nic jsem nechtěl udělat. To bylo nějaké zatmění, zkrat. Je mi to líto. Nevím, jak to odčinit,“ prohlásil při výslechu.

Mimo jiné tvrdil, že chtěl spáchat sebevraždu. Pořezal se na zápěstí ruky a chtěl skočit se zapnutým fénem do vany s vodou. Jenže při tom vyhodil pojistky „Má se moc rád, jeho sebestřednost by mu to nedovolila,“ vyplynulo z posudků.