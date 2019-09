Vražedkyně má na dítě rok, jediná věznice pro ženy s dětmi ji nepřijme

Petra Janáková podle televize Prima porodila koncem srpna. V září 2020 ji čeká návrat do věznice, odkud byla v červnu dočasně propuštěna kvůli děravému zákonu.

„Předvolání k nástupu do výkonu trestu je věc soudu. Ten zašle rozhodnutí,“ řekla mluvčí ministerstva spravedlnosti Maja Dangal.

Janáková pro televizi uvedla, že porod byl bez komplikací: „Porodila jsem v pátek v Královéhradeckém kraji, pak jsem odešla na revers, protože za mnou přišla kriminálka oznámit, že odebrala DNA.“

Podle informací MF DNES žena osočila tři dozorce ze znásilnění. Rovněž tvrdí, že neotěhotněla záměrně. Jedno dítě už má, to je v péči otce. Co však čeká novorozeného potomka, v tuto chvíli nikdo neví. Že by s ním utekla do zahraničí, jak se před několika týdny spekulovalo, odmítla.

I kdyby se rozhodla být zodpovědnou matkou a zažádala si o možnost vzít dítě s sebou do vězení, moc velkou šanci nemá.

„Každá žena si může požádat o zařazení na oddíl, pro schválení žádosti je však třeba splnit mnoho podmínek,“ vysvětlila mluvčí Vězeňské služby České republiky Petra Kučerová.

„Posuzuje se například spáchaná trestná činnost, vyžaduje se stanovisko OSPOD a jednou z podmínek specializovaného oddílu rovněž je, aby délka uděleného trestu, případně termín podmínečného propuštění zhruba odpovídaly třem rokům věku dítěte, aby matka s dítětem společně opouštěly brány věznice, jejich vztah se nadále rozvíjel a nebylo přerušeno citové pouto,“ řekla mluvčí Kučerová. Janáková však takovou žádost na začátku září nepodala.

Za zdmi věznice ve Světlé nad Sázavou pro matky s dětmi vychovává svého potomka patnáct žen, což je maximální kapacita tohoto zařízení. Další problém je, že Janáková si má odpykávat trest se zvýšenou ostrahou, na což není Světlá uzpůsobena.

„Světlá nad Sázavou je věznice s ostrahou. Ve zvýšené ostraze má v tuto dobu zřízen pouze oddíl pro trvale pracovně nezařazené, kam jsou umisťovány ženy invalidní nebo důchodového věku,“ řekla Kučerová.

Až se žena vrátí do výkonu trestu, péče o dítě bude záležet na příbuzných nebo půjde do náhradní rodiny. Zákon, který dovoluje dočasné propuštění pro těhotné ženy z výkonu trestu do jednoho roku dítěte, však nepamatuje na vazbu. Pokud by Janáková informovala o svém těhotenství ve vazbě, na svobodu by se zřejmě nedostala.

Ženy, které dřív o dítě pečovaly, trpí ve věznici odloučením

„Pokud je na těhotnou ženu uvalena vazba, rodí pak v civilní porodnici, s dočasným umístěním před porodem ve vězeňské nemocnici a poté je přemístěna do Věznice Světlá nad Sázavou na oddíl pro výkon vazby matky s dítětem,“ vysvětlila Kučerová.

Podle hlavní manažerky programů pro rodiny a děti odsouzených Žanety Dvořáčkové z neziskové organizace Mezinárodní vězeňské společenství, jež spolupracuje se ženami ve výkonu trestu i po jejich propuštění, je odloučení od dítěte psychicky náročné:

„Pro matky, které před výkonem trestu pečovaly o své děti, je odloučení nejhorší částí trestu. Přesto, že jsou uvězněné, jsou dále matkami, ale své rodičovství mají značně ztížené. Bojují o udržení kontaktu a vztahu se svými dětmi. Návštěvy jsou standardně jednou za měsíc na tři hodiny, pak jim zbývá telefonický a korespondenční kontakt.“

„Děti bývají svěřeny do péče partnera odsouzené, případně prarodičů, v některých případech do ústavní výchovy. Pokud vztah mezi pečujícími osobami a odsouzenou nefunguje, může dojít i k úplnému přerušení kontaktu s dětmi. Návrat odsouzené do rodiny může být další zátěžovou situací pro celou rodinu, zvláště po delších trestech,“ řekla Žaneta Dvořáčková z Mezinárodního vězeňského společenství.

Těžko odhadovat, zda si k dítěti vytvoří pouto. Jedno opustila

Kromě odsouzených nesou odloučení těžce i samotné děti, které mohou mít v budoucnu problémy s chováním.

„Z našich zkušeností děti nejvíce touží po tom mít rodiče zase doma. Špatně snáší oddělení, je pro ně těžké vstupovat na návštěvy do věznice, kde je stresující prostředí, nutné kontroly při vstupu, dohled při návštěvě nebo nemožnost dotyku s odsouzeným rodičem. Děti často reagují na uvěznění matky psychickými i fyzickými problémy, doléhají na ně změny v rodinném životě, často musí změnit školu, přestěhovat se, čelí posměchu a stigmatizaci, cítí se osaměle. V mnohých případech to vede k internalizovaným či externalizovaným poruchám chování,“ uvedla Dvořáčková.

Podle ní může kontakt s dítětem ženám usnadnit návrat do společnosti: „Jsou více motivované ke změně svého chování nebo práci.“

U Janákové je prý těžké odhadnout, jaké pouto si s dítětem vytvoří, když už jedno opustila. Odborníci musí posoudit, jestli je schopna se o dítě řádně starat a naplňovat všechny jeho potřeby.

„A zda je její péče v zájmu dítěte i v případě, kdy po dovršení jednoho roku života dítěte nastoupí do výkonu trestu na tak dlouhou dobu. Vždy by se měly zohledňovat nejlepší zájmy dítěte,“ zdůraznila manažerka Dvořáčková.