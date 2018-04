Vražedkyni novorozence z Teplic prozradil školní úkol staršího dítěte

Kousek papíru zabalený do povlaku spolu s mrtvým chlapečkem policisty překvapil. Nebylo ale jasné, jestli ho nedopatřením přibalil pachatel, nebo zda útržek s případem nesouvisí a k tělíčku se dostal až v popelnici, když se v ní minulý týden ve čtvrtek večer přehraboval bezdomovec, jenž modrý igelitový pytel s dítětem objevil (o nálezu tělíčka zde).



„Pro jistotu jsme požádali o pomoc sociálku a s ní vytipovávali matky v této lokalitě. Zaměřili jsme se na ty, které mají děti ve třídě uvedené na útržku,“ popsal jeden z policistů.

Mezi vybranými byla i matka zmíněného žáka. Žena s trvalým bydlištěm na radnici, která ve skutečnosti žije v paneláku jen kousek od kontejneru, ve kterém mrtvé dítě leželo. Je nezaměstnaná a žije s přítelem, s nímž vychovává dvě děti.

O těhotenství jsem nevěděla, tvrdí obžalovaná

V sobotu dopoledne si ji policisté pozvali k výslechu. Žena jim nejprve líčila, jak ve čtvrtek odváděla své děti do školky a školy, jak na sociálce vyřizovala příspěvek na péči o dítě s vrozenou vadou, jak si šla koupit boty do obchodu Rodinka, jak po poledni vyzvedla mladší z dětí a šla s ním na nákup, jak se starší dítě odpoledne vrátilo ze školy domů a pak všichni tři zašli na dětské hřiště. Její přítel byl ten den od rána v práci.



„Nevyhazovala jsem žádný odpad z bytu, jen papírek od nanuku,“ tvrdila policistům.

Pravdu o porodu přiznala v okamžiku, kdy ji policisté požádali o stěr sliznice v ústech kvůli vzorku DNA. „Já jsem porodila ve vaně doma už v neděli večer. Přítel spal, bylo kolem 21. až 22. hodiny,“ popsala.

Prý vůbec netušila, že je těhotná. „Já jsem neměla bolesti, měla jsem normálně menstruaci, necítila jsem žádné pohyby, ani se mi neudělalo mléko, vůbec mi nebylo špatně,“ tvrdila. Přitom to bylo už její třetí těhotenství, a zkušenosti tudíž měla.

„Je to přitažené za vlasy, takovému vysvětlení nevěřím,“ komentuje výpověď primář gynekologicko-porodnického oddělení teplické nemocnice Lukáš Pondělíček. „Já nikdy nebudu těhotný, ale podle toho, co říkají matky gynekoložky, je nemožné, aby si žena nevšimla, že se s ní něco děje. Zvlášť když nejde o prvorodičku, ale rodí už potřetí,“ dodává.

Dýchalo a trošku plakalo, řekla o děťátku

Přestože žena podle svých slov netušila, že je těhotná, v okamžiku porodu vlezla do vany a klekla si.

„A najednou to bylo,“ prohlásila. „Najednou jsem porodila a nevěděla jsem, co s tím mám dělat. Miminko, jak jsem ho porodila, tak jsem ho zabalila do košilky na spaní, bylo to pyžamo s krátkým rukávem. A potom do modrého povlaku, který ležel u pračky v koupelně,“ vylíčila.

Novorozeně prý neutírala, ani neomývala. „Tak, jak ze mě vypadlo, jsem ho zabalila. Dýchalo a trošku plakalo. Nic jsem neudělala, nic jsem neodstřihávala, nic jsem neodtrhávala,“ sdělila.

Její přítel mezitím spal ve vedlejším pokoji. Žena vypověděla, že ji vůbec nenapadlo, aby mu o porodu řekla. S chlapečkem zabaleným do povlaku šla ven. Jen pár set metrů od jejího bytu je babybox, ale ona zamířila ke kontejnerům na odpad.

„Ani nevím, jak mě napadla popelnice, ani jsem si neuvědomila, že je kousek babybox. Šla jsem hned po porodu ven k popelnicím, kde jsem našla modrý pytel na odpadky, do kterého jsem miminko dala. Modrý igelitový obal jsem zavázala asi dvakrát na uzel,“ vylíčila.

Dítě mělo dvě modřiny, na temeni hlavy a na zátylku. Podle pitvy ho někdo zabil. Z vraždy policie obvinila matku dítěte a státní zástupce pro ni žádal vazbu.

Tu však soud odmítl, protože v dohledné době nehrozí, že by čin opakovala, ovlivňovat svědky jí nepomůže, neboť už se přiznala, a uprchnout nemá kam. Navíc by její vazbou trpěly i její další dvě děti.