Matka ho nechala mrtvé ve vaně dva dny, říká sousedka o vraždě miminka

Podle sousedky měla rodina mrtvou holčičku doma dva dny ve vaně, než přijela policie. „Doteď mám noční můry, když si představím, co se dělo nad námi,“ říká sousedka Tereza Z., která bydlí v bytě pod rodinou.



Nenápadný panelový dům, kde bývala hospoda, stojí nedaleko místního obchodu a obecního úřadu. Minulé pondělí se právě tady stala vražda.

„Z prvotního ohledání na místě a dalšího šetření jsme získali informace, které následující den vedly k zahájení trestního stíhání osmnáctileté matky dítěte pro spáchání zvlášť závažného trestného činu vražda,“ uvedla mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Ta potvrdila, že žena s kriminalisty od zadržení spolupracuje.

V domě žije šest rodin, ani jedna prý neměla ponětí, že se ve vedlejším bytě vraždilo.

„Prý porodila v pondělí po jedné odpoledne v koupelně, kde se zavřela. V tu dobu byla doma celá rodina, je jich tam asi pět. Vždyť museli slyšet nějaký křik nebo vidět krev ne?“ ptá se sama sebe sousedka, která si hraje venku se svým malým synem.

Sama však křik ani pláč od sousedů neslyšela. „Kdybych něco slyšela, tak bych tam šla, ale opravdu vůbec nic. Prý s tím miminkem hned, co se narodilo, začala házet a nakonec ho utopila ve vaně, kde ho nechala dva dny,“ vypráví mladá sousedka.

„Jen jsem slyšela, jak si děti na balkoně stěžují, že nemohou na záchod. Opravdu jsem neměla ponětí proč. Nejmladší holčička je asi sedmiletá, která to musela vidět,“ uvádí.

Podle Terezy Z. se na vraždu novorozence přišlo, když se matka obviněné prořekla v práci. „Říkala, že mají doma ve vaně mrtvé miminko, tak prý jestli to mají oznámit lékaři nebo co s tím mají dělat. Přitom to byla bezproblémová rodina,“ nechápavě ukazuje na okno nad sebou.

Druhý den poté, co se žena údajně prořekla v práci, do obce dorazila kriminálka. „Najednou tady zazvonili a ptali se mě, jestli mám dítě. Když jsem řekla, že ano, tak ho chtěli vidět. Pak šli nahoru a tam našli mrtvou holčičku,“ vzpomíná na minulé úterý sousedka.

Obviněná podle ní policistům při zatýkání tvrdila, že se dítě už narodilo mrtvé. „Nechápu to. Vím, že si ho nechtěla nechat, ale myslela jsem, že ho nechá v nemocnici. Kdyby ho nechala třeba u nás před dveřmi, tak bych se o něj postarala,“ míní sousedka a se slzami na krajíčku dodává: „Doteď mě budí noční můry. Vždycky si představím, že bych přišla o svého syna.“

Matka obviněné má podle sousedů devět dětí a s pěti stále žije ve společné domácnosti v daném domě, proč se o novorozeně nepostarala se MF DNES zjistit nepodařilo. Ani po opakované návštěvě nikdo neotevíral, přestože se z bytu ozývaly kroky a mluvení.

„Je to strašné, všechny nás to tady zasáhlo. Je to rodina, která se před lety přistěhovala někde ze severu. Ale nikdo ani nevěděl, že je holčina těhotná. Ona chodila sem do krámu a vůbec na to nevypadala. Pořád nosila taková volná trička,“ popisuje žena před místním obchodem.

S jejími slovy souhlasí i další žena z obce s dvěma stovkami obyvatel. „Tady kousek je ubytovna Ukrajinců a dost často tam chodila, takže tatínek je prý jeden z nich. Ale asi to dítě nechtěl, ale takhle to vyřešit. Radši měla jít na potrat. Pamatuji si, že si tady hrála,“ říká paní Miluše.

Všichni se však na vesnici shodnou v jednom, a to, že žena mohla novorozeně odvézt do čtyř kilometrů vzdáleno Jičína, kde je babybox.

Žena je nyní ve vazbě. Před soudem jí hrozí až dvacet let vězení nebo trest výjimečný.