Smrtelné zranění nevzniklo pádem, řekli znalci k mrtvému novorozenci

Na hlavičku dítěte krátce po narození působila síla, která zlomila některé kosti lebky a způsobila těžké poškození mozku.

Nechtěné dítě, které před dvěma roky krátce po porodu skončilo v babyboxu, žilo podle znalců asi 36 hodin. I přes intenzivní péči na specializované jednotce intenzivní péče zemřelo v důsledku krvácení a otoku mozku.

Policie obvinila a státní zástupce postavil před soud matku dítěte Janu F. Dvaatřicetiletá žena obžalovaná z vraždy tvrdí, že ona dítěti neublížila.

Mezi lékaři se u soudu rozhořel spor, kdy je těžké poranění mozku u novorozeného dítěte zjistitelné. Dnes už bývalý obhájce Jany F. před rokem předložil soudu odborný posudek primáře dětského a novorozeneckého oddělení domažlické nemocnice Františka Zahálky, který v něm uvedl, že tak závažné poranění se projeví v řádu desítek minut, maximálně do hodiny.

„Praxi mám 43 let, za tu dobu mi rukama prošly tisíce novorozenců. Zachraňoval jsem řadu dětí poraněných při porodu, moje zkušenosti mě vedou k závěrům, jaké jsem učinil. Trvám na tom, že pokud došlo k poranění v takovém rozsahu, jaké je v dokumentaci, už první lékař by je pečlivým vyšetřením musel poznat,“ uvedl doktor Zahálka u soudu.

Ze spisu ale vyplývá, že lékařka, která dítě vyndala z babyboxu, ani záchranáři, kteří podchlazené miminko převáželi v termofolii na novorozenecké oddělení do nemocnice, žádné poranění nezjistili.

Ani při příjmu na novorozenecké oddělení plzeňské fakultní nemocnice prý nic nenaznačovalo poranění mozku.

„Dítě bylo zpočátku bledé, podchlazené, jeho teplota byla 33,3 stupně, na zádech mělo několik modřinek, odřeninka a modřinka byla na pravém spánku. Po vyšetření při přijetí jsem žádné zlomeniny nepoznala. S postupným ohříváním, asi 15 až 20 minut po přijetí, se objevilo větší množství krve dutině ústní, kterou jsme odsávali. Jeho stav se začal zhoršovat,“ popsala u soudu tehdy sloužící lékařka.

Dítě bylo vzápětí převezeno na novorozeneckou jednotku intenzivní a resuscitační péče, kde se u něj začaly objevovat křeče a bylo nezbytné je napojit na umělou plicní ventilaci.

Zlomené lebeční kosti u novorozence lékař nemusí poznat

Soudní patologové Hynek Řehulka a Eva Čechová u soudu vysvětlovali, že rozsah hlavního poranění mozku dítěte zjistili až při pitvě mrtvého chlapečka. Navíc podle jejich zkušeností nemusí lékař u novorozence při vyšetřování hlavičky pohmatem zlomeniny kostí lebky vůbec odhalit.

„Kosti hlavičky novorozence jsou uzpůsobené porodu, jsou pohyblivé, jsou tam vazové spoje. Při porodu se různě posouvají. Myslím, že i zkušený lékař má problém vyhmatat lineární zlomeninu. Podle našeho názoru poranění nemuselo být zřejmé po vyndání dítěte z babyboxu ani v sanitce při převozu. Na základě našich zkušeností, i z pitev malých dětí, musíme konstatovat, že poranění nemusejí být zpočátku patrné. Už jsme prováděli pitvy, kdy podobná zranění byla zjištěna až při samotné pitvě,“ vysvětlil znalec Hynek Řehulka. Znalkyně jeho slova potvrzovala.

Smrtelné poranění novorozence z tohoto soudního případu podle znalců vylučuje, že by dítě někomu upadlo na zem nebo třeba na umyvadlo.

„Běžnou manipulací k takovému poranění nemůže dojít, ani úderem o předmět. Odpovídá to spíše stlačení proti pevné podložce,“ uvedla znalkyně Eva Čechová.

Uzel na pupečníku jako důležitý důkaz

Jedním z důvodů, proč Nejvyšší soud ČR letos v lednu zrušil už pravomocný sedmnáctiletý trest vězení pro Janu F. za vraždu novorozeného chlapečka a propustil ji z vězení, byl uzel, který našli lékaři na pupečníku chlapečka z babyboxu.

„Obviněná by na jedné straně činila kroky zachraňující život novorozence, a na straně druhé by takřka současně jednala způsobem, jímž by měla jeho život zničit,“ vyřkl senát Nejvyššího soudu ČR jeden z motivů, proč zrušil trest.

Jenže před plzeňským soudem se nikdo nezná ke zranění dítěte, ale ani k podvázání pupečníku.

„Já jsem pupeční šňůru nepodvazovala, já jsem novorozence nemyla, já jsem s ním nemanipulovala,“ prohlásila Jana F. u soudu a dodala, že ona novorozenci neublížila. Že by na ustřiženém pupečníku udělala uzel, si nepamatuje ani babička zemřelého dítěte, která na pokyn rodičky pak dítě odvezla do babyboxu.

Podle patologů není vyloučené, že se uzel na pupečníku mohl udělat sám, pokud je v době těhotenství plod malý a dlouhá pupeční šňůra. Takový samovolný uzel je v době těhotenství volný a utáhne se až při samotném porodu, vysvětlili patologové.

Soud nový verdikt jen tak nevynese, jednání je odročené na neurčito. Důvodem je vypracování nového znaleckého posudku z oblasti gynekologie. Expert, který zpracoval původní posudek, už není znalcem. Soud bude muset najít nového.