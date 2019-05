Žalobci chtějí otevřít případ z Varnsdorfu, vrah možná nebyl nepříčetný

Původně státní zastupitelství několik měsíců po vraždě trestní stíhání tehdy dvacetiletého Jiřího N. zastavilo. Podle znaleckých posudků byl totiž v době spáchání činu nepříčetný.

Znalci uvedli, že se u něj rozvíjí schizofrenie. Jeho pobyt na svobodě pak označili za nebezpečný pro společnost. Žalobci proto navrhli uložení ústavní psychiatrické léčby a soud vyhověl.

Nyní ale nastává zvrat. „Závěry znaleckého posudku, o které se rozhodnutí o zastavení trestního stíhání opíralo, byly aktuálně zpochybněny dalšími lékařskými zprávami,“ sdělil MF DNES náměstek šéfa krajských státních zástupců Dan Anděl.

Lékaři, kteří Jiřího N. momentálně ošetřují, dospěli k závěru, že není možné, aby byl v takovém stavu, jak dříve definoval zmíněný posudek. Že není tak nemocný, aby jej bylo možno označit za nepříčetného.

„Proto vyvstala potřeba opatřit revizní znalecký posudek,“ podotkl Anděl.

„Jediný způsob, jak dosáhnout možnosti pokračování v trestním řízení a v jeho rámci zadat a opatřit onen revizní posudek, je rozhodnutí soudu o tom, že se obnova řízení povoluje,“ doplnil.

Větší jasno by do věci mohl vnést nový znalecký posudek

Soud se věcí již zabývá. Nyní si nechává vypracovat nový posudek nutný k rozhodnutí o návrhu žalobců. Pokud by k obnově trestního řízení došlo, pokračovalo by vyšetřování a podle jeho výsledku by mohla být například podána obžaloba.

Klíčový by logicky byl právě revizní znalecký posudek, přičemž by se mohl využít i dokument, který nyní vzniká pro soud.

Vražda se stala v dubnu 2017. Podle spisu tehdy Jiří N. bodl svého kamaráda na ulici do jater a nůž následně schoval doma. Krátce po zadržení se v policejní cele pokusil o sebevraždu. Před soudem by mu hrozilo až osmnáct let vězení.