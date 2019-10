Jak může matka zabít své dítě? Brňané zastavují na místě vraždy

Událost se stala z neděle na pondělí, ale ještě dnes se tam jezdí lidé dívat a nechtějí tomu věřit.

„Tankuji tady často, kousek mám firmu a právě jsem tu potkal kamaráda, který se zajímal o to, kde se to stalo. Tak mu to ukazuji,“ poznamenal jeden z nich, Martin Kamenický z Brna. Přiznal, že si nedovede něco tak hrůzného představit.

„Mám tříletou dceru a je to zcela mimo mé chápání. Když dítě nechtěla, mohla ho odložit někam do baby boxu. A šílené to musí být i pro policisty, kteří to vyšetřují. Já bych se z toho zhroutil,“ doplnil.

Hned naproti parkovišti má rychlé občerstvení, kam chodí lidé z okolních firem i zastavující řidiči na obědy, Jan Šubrt. „Přes víkend máme zavřeno, ale hned v pondělí tu byli policisté a zajímali se, jestli nemáme kamery. Bohužel je máme jen uvnitř. Kamery venku má jen benzinka,“ uvedl Šubrt.



Podle něj je místo sice odlehlé, ale poklidné. Kdyby se tu scházely nějaké podivné existence, všiml bych si toho. „Myslím, že to byla prostě náhoda, že tu zastavila,“ dodal.



K činu se ale obsluha benzinky nechtěla vyjadřovat. Potvrdila jen, že policie a záchranka se začaly k místu sjíždět v neděli kolem osmé večer.

Jedenadvacetiletá žena, která se podle policie k vraždě svého tříměsíčního dítěte přiznala, je ve vazbě a hrozí jí dvacetiletý trest. Podle TV Prima mimino policisté našli v autě a vedle jeho matku. Ta se měla pohybovat ve společnosti bezdomovců a lidí, kteří holdují drogám a alkoholu. Své dítě bila a nestarala se o ně.

Událost sice kriminalisté potvrdili, ale bez nejmenších podrobností. „Ty nepochybně vyjdou najevo u soudu, ale do té doby jsme vázáni velmi přísnými předpisy o ochraně osobnosti,“ řekl dnes mluvčí krajské policie Bohumil Malášek.