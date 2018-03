Bál jsem se, že mne umlátí, hájí se varhaník obžalovaný z vraždy

„Obviněný, ovlivněn v nezjištěné míře alkoholem, nejméně jednou vystřelil z legálně držené pistole,“ popsala státní zástupkyně Jana Kadeřábková.

Projektil ze samočinné pistole španělského původu Astra kalibru 6,35 mm Browning mladíka zasáhla do srdce. Zasažený chodec na místě těžkému zranění podlehl. Jiří Čipera podle obvinění odešel, aniž zavolal policii nebo záchranku.

Smrt v parku na Kavalírce patřila dlouhou dobu k nevyřešeným, záhadným vraždám. Vyšetřovatelé z pražské mordparty kauzu uzavřeli až po několika měsících. Tehdy kriminalisté po obsáhlém pátrání zadrželi Jiřího Čiperu, majitele osmi střelných zbraní, který žil nedaleko místa činu.

„Podle mého názoru nejde o vraždu, ale nutnou obranu,“ komentoval obžalovaný při výslechu u soudu to, co se před půldruhým rokem na Kavalírce podle něj odehrálo. V inkriminovaný den se podle svých slov Jiří Čipera s přítelkyní zastavil v jedné restauraci s lákavým jídelním lístkem.

Zelnou polévku a tatarský biftek zapil údajně dvěma či třemi sklenicemi piva a becherovkou. Pak se podle výpovědi obviněného jemu i partnerce udělalo značně nevolno.

Násilí zastavil výstřel

Cesta domů prý byla náročná, Jiří Čipera se během ní ocitl sám, jeho družka se oddělila a kráčela sama. Na noční ulici obžalovaný také náhodou zjistil, že měl v kapse nabitou pistoli Astra.

„Náhle jsem ucítil, že mne někdo velkou silou udeřil do hlavy. Nevím, jestli útočník byl jeden, či dva. Byl jsem vystaven agresivnímu, dlouhodobému násilí. Svítili si na mne baterkou či mobilem. Ztrácel jsem vědomí, počítal jsem s tím, že mne umlátí, že tam zahynu,“ tvrdil soudu Jiří Čipera.

Až v bezvýchodné situaci v sedě na zemi prý obviněný vytáhl pistoli a možná vystřelil. I když podle svých slov měl výpadky vědomí, vzpomněl si, že střílel na druhou stranu, než byli útočníci. „Ta pistole je nepřesná, ale hlučná. Chtěl jsem je odstrašit,“ uvedl.

Zmatený a poraněný

Potlučený obviněný z parku odešel domů, policii nezavolal, ani záchranku. Družce řekl, že ho přepadli o použití zbraně nemluvil. Poranění mu prohlédla partnerka a rány si vyfotil. K lékaři si zašel o několik dní později. Pistoli vyčistil kovovým vytěrákem a uložil do sejfu.

O tom, že v parku zemřel člověk se dozvěděl až později, když zhlédl televizní reportáž. Po několika měsících Jiřího Čiperu navštívili detektivové, v trezoru se zbraněmi našli při prohlídce i osudnou Astru ráže 6,35 mm. Na zákrok kriminalistů si obviněný ublíženě stěžoval.

Brzy ráno ho policisté vytáhli z postele, zasypali otázkami a odvezli na policejní ředitelství. „Byl jsem zmaten, když ke mně přišla ta elitní jednotka,“ popsal vyšetřování obviněný. Výslechy policistů podle Čiperovy verze byly moc intenzivní.

„Chtěl jsem jim vyhovět, uspokojit je, abych měl po dlouhých výsleších pokoj. Z únavy jsem říkal cokoli. Hrozili mi vazbou,“ stěžoval si obviněný. Vazbu však vyšetřovatel nenavrhl. Jiří Čipera se bál, že detektivové mohou ohrozit profesní kariéru jeho partnerky. Vyšetřovatelé ho podle jeho slov vyslýchali i bez obhájce.

„Je to nesmysl, můj bratr nebyl žádný násilník. V tom parku se ocitl náhodou, kousek odtamtud bydlel. A když se napil, míval kamarádskou náladu,. Obviňuje ho, když už se nemůže bránit,“ popřela sestra oběti to, že by její sourozenec na Kavalírce útočil na obžalovaného.

Hlavní líčení pokračuje výslechy svědků, znalců a konstatováním písemných důkazů. Předsedkyně senátu jednání nařídila na tři dny.