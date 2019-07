Soud řeší 21 let starou vraždu Číňanů, pachatele dostal do Česka až letos

Motiv vraždy cizinců, která se stala 29. května 1998, zůstává nejasný. Spekulovalo se o dluzích, vyřizování osobních účtů či o střelbě na objednávku. Těla obětí policie našla až takřka dva týdny po útoku. Obžalovaný v té době již nebyl v Praze, odletěl do rodné země.

„Poškozené zasáhl výstřely do hlavy samopalem vzor 61 Škorpion, opatřeným tlumičem. Příčinou smrti bylo poranění následkem rozlámání lebečních kostí,“ popsala útok státní zástupkyně Hana Vlášková.

V roce 2000 senát městského soudu Huie Zhonga na základě nepřímých důkazů uznal vinným. Číňan ale dnes v jednací síni městského soudu kategoricky popřel, že by měl s vraždami cokoli společného.

Podle obžalovaného jedna z obětí pašovala lidi

„Odmítám obžalobu, nic jsem neudělal, nikoho jsem nezabil. Neměl jsem k tomu jakýkoliv důvod,“ sdělil ve své výpovědi obžalovaný. Připustil, že znal jednu z obětí z trhu, který býval v 90. letech na hřišti v Praze 6.

„Vážil jsem si ho, byl starší, bral jsem ho jako člena rodiny. V Číně máme respekt vůči starším lidem. Mezi lidmi však mohl být člověk, který by mu ublížil,“ vysvětlil Zhong soudu. Muž se totiž podle jeho verze podílel na pašování Číňanů přes Prahu dál do západní Evropy.

Podívejte se, jak na vraždu vzpomínají obyvatelky domu

VIDEO: Na vraždu dvou Číňanů z roku 1998 vzpomínají obyvatelky domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oběť podle Zhonga v najatém bytě přechovávala až 34 ilegálů. Nadto tento trhovec podle obžalovaného znal asi také „hlavu hada“, tedy vysoce postaveného gangstera, který obchod s lidmi organizoval.

„Upozornil jsem ho, že to může být nebezpečné. On mi řekl, že je to ale výnosné,“ vypověděl Zhong.

A také tvrdil, že z Prahy před jednadvaceti roky neprchal, ale plánovaně odjel zpět do Šanghaje, kde řešil své manželské problémy. V Číně o tom, že je v Česku trestně stíhán, údajně nevěděl. „Neoficiálně se mne na to doma ptala policie,“ komentoval to Hui Zhong.

Dvě desítky let se v rodné zemi věnoval byznysu a rodině. Až loni na podzim odjel do Japonska, kde jej tamní policie zatkla na základě mezinárodního zatykače. Letos v březnu tamní soud rozhodl o jeho vydání a eskortě do Prahy.

Soud dnes řešil výpovědi svědků. Jeden z nejdůležitějších, vystupující pod krycím jménem Josef Novák, je však mrtev. Česko opustil krátce po vraždách a před lety zemřel po operaci srdce, což potvrdila pracovnice čínské ambasády i jeho dcera.

Před devatenácti lety ale u soudu řekl, že mu Zhong sdělil, že někoho zabil. „Tomu jsem nevěřil,“ odtušil tehdy muž. Další svědci pak uváděli, že viděli u obžalovaného i zbraň.

Nenašly se jeho otisky ani biologické stopy

„V čínské komunitě se toho hodně namluví, co není pravda. Pistoli jsem skutečně nějakou dobu měl, ale záhy jsem ji prodal krajanovi. Hodně Číňanů má zbraň,“ komentoval jejich výpovědi obžalovaný muž.

Krátce se v Česku podle svých slov oddával hazardu a měl i nějaké finanční pohledávky. „Občas jsem dlužil nějaké peníze, ale jen za zboží, které jsem převzal a chystal se dál prodat,“ sdělil.

A poté, co prostřednictvím tlumočnice přednesl svou verzi událostí, sdělil předsedkyni senátu, že nebude dál vypovídat.

Obhajoba pak trvala na osobním výslechu další důležité svědkyně událostí z jara roku 1998. Jenže databáze cizinecké policie ukázala, že žena opustila Česko v roce 2003.

Kromě svědeckých výpovědí soud dnes také shrnul analýzy expertů z Kriminalistického ústavu. Daktyloskopové uvedli, že nenašli shodu mezi otisky prstů obžalovaného a těmi, které technici získali z místa činu. Shodu nenašli ani odborníci zabývající se biologickými stopami.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a čtením písemných dokumentů.